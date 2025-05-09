Muhiuddin - Strategia di Trading Basata su Livelli Estremi di RSI (Grafico a 15 minuti)

Questa strategia si basa sull'identificazione di livelli estremi di RSI (Indice di Forza Relativa) nel grafico a 15 minuti per catturare i livelli di saturazione estrema del mercato. Il principio si basa sull'idea che quando l'RSI raggiunge condizioni di ipercomprato o ipersvenduto più volte, è altamente probabile una inversione del prezzo. Per confermare l'ingresso, le candele devono chiudere sopra o sotto la SMA (100).

🔑 Elementi Chiave:

Timeframe: Grafico a 15 minuti

Indicatori Utilizzati: RSI (14), SMA (100)

📌 Setup di Trading:

Compra (Buy): L'RSI scende sotto 28 più volte e poi supera verso l'alto.

Vendi (Sell): L'RSI sale sopra 72 più volte e poi scende verso il basso.

🚀 Condizioni di Ingresso:

Ingresso Buy (Acquisto): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sopra la SMA (100) per almeno due candele consecutive .

Ingresso Sell (Vendita): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sotto la SMA (100) per almeno due candele consecutive.

🎯 Condizioni di Uscita:

Take Profit (TP): Rapporto rischio/rendimento di 1:1.5 .

Stop Loss (SL): Impostato sul massimo o minimo più vicino al setup di trading.

💡 Gestione del Rischio:

Rischiare 0,01 lotto per 1000$ di capitale o 1% del capitale totale .

Impostare lo Stop Loss e il Take Profit al momento dell'apertura del trade o subito dopo.

✅ Vantaggi della Strategia:

Semplice e facile da eseguire.

Punti di ingresso e uscita chiaramente definiti.

Buon rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.

In precedenza ho fatto trading con AAAFX e attualmente sto usando l'account Exness Pro grazie agli spread stretti, una migliore esecuzione e prelievi rapidi.

👉 Aprire un account con Exness: Exness Pro