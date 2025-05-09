SegnaliSezioni
Ghulam Muhiuddin

Extreme RSI 15

Ghulam Muhiuddin
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
406
Profit Trade:
157 (38.66%)
Loss Trade:
249 (61.33%)
Best Trade:
14.50 USD
Worst Trade:
-9.16 USD
Profitto lordo:
891.91 USD (111 447 pips)
Perdita lorda:
-842.71 USD (102 925 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (44.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.85 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.58%
Massimo carico di deposito:
8.77%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
165 (40.64%)
Short Trade:
241 (59.36%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
5.68 USD
Perdita media:
-3.38 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-62.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.83 USD (15)
Crescita mensile:
5.53%
Previsione annuale:
67.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.00 USD
Massimale:
186.67 USD (17.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.04% (186.67 USD)
Per equità:
3.27% (33.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 23
USDCHF 20
EURUSD 20
USDCAD 19
GBPUSD 18
AUDUSD 17
AUDJPY 17
NZDCHF 17
AUDCHF 17
GBPNZD 16
USDJPY 15
CHFJPY 15
CADCHF 15
EURGBP 13
AUDNZD 13
EURAUD 13
NZDCAD 13
GBPCAD 13
EURCAD 13
CADJPY 12
GBPAUD 12
GBPJPY 12
NZDUSD 12
NZDJPY 11
EURCHF 10
GBPCHF 10
AUDCAD 10
EURNZD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -47
USDCHF 42
EURUSD -9
USDCAD -14
GBPUSD 13
AUDUSD 11
AUDJPY 10
NZDCHF -17
AUDCHF -4
GBPNZD 5
USDJPY 33
CHFJPY -32
CADCHF 13
EURGBP -9
AUDNZD -8
EURAUD -14
NZDCAD 4
GBPCAD 0
EURCAD -11
CADJPY 33
GBPAUD 34
GBPJPY 34
NZDUSD -6
NZDJPY -3
EURCHF -24
GBPCHF -20
AUDCAD 19
EURNZD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -6.9K
USDCHF 3.4K
EURUSD -910
USDCAD -1.9K
GBPUSD 1.3K
AUDUSD 1.1K
AUDJPY 1.5K
NZDCHF -1.4K
AUDCHF -321
GBPNZD 730
USDJPY 4.8K
CHFJPY -4.6K
CADCHF 1.1K
EURGBP -658
AUDNZD -1.4K
EURAUD -2.1K
NZDCAD 506
GBPCAD -53
EURCAD -1.5K
CADJPY 4.8K
GBPAUD 5.2K
GBPJPY 4.9K
NZDUSD -546
NZDJPY -440
EURCHF -1.9K
GBPCHF -1.6K
AUDCAD 2.6K
EURNZD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.50 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +44.85 USD
Massima perdita consecutiva: -62.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
Exness-Real20
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 2
Muhiuddin - Strategia di Trading Basata su Livelli Estremi di RSI (Grafico a 15 minuti)

Questa strategia si basa sull'identificazione di livelli estremi di RSI (Indice di Forza Relativa) nel grafico a 15 minuti per catturare i livelli di saturazione estrema del mercato. Il principio si basa sull'idea che quando l'RSI raggiunge condizioni di ipercomprato o ipersvenduto più volte, è altamente probabile una inversione del prezzo. Per confermare l'ingresso, le candele devono chiudere sopra o sotto la SMA (100).

🔑 Elementi Chiave:

  • Timeframe: Grafico a 15 minuti

  • Indicatori Utilizzati: RSI (14), SMA (100)

📌 Setup di Trading:

  • Compra (Buy): L'RSI scende sotto 28 più volte e poi supera verso l'alto.

  • Vendi (Sell): L'RSI sale sopra 72 più volte e poi scende verso il basso.

🚀 Condizioni di Ingresso:

  • Ingresso Buy (Acquisto): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sopra la SMA (100) per almeno due candele consecutive.

  • Ingresso Sell (Vendita): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sotto la SMA (100) per almeno due candele consecutive.

🎯 Condizioni di Uscita:

  • Take Profit (TP): Rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.

  • Stop Loss (SL): Impostato sul massimo o minimo più vicino al setup di trading.

💡 Gestione del Rischio:

  • Rischiare 0,01 lotto per 1000$ di capitale o 1% del capitale totale.

  • Impostare lo Stop Loss e il Take Profit al momento dell'apertura del trade o subito dopo.

Vantaggi della Strategia:

  • Semplice e facile da eseguire.

  • Punti di ingresso e uscita chiaramente definiti.

  • Buon rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.

In precedenza ho fatto trading con AAAFX e attualmente sto usando l'account Exness Pro grazie agli spread stretti, una migliore esecuzione e prelievi rapidi.

👉 Aprire un account con Exness: Exness Pro

Non ci sono recensioni
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 19:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 14:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 23:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Share of trading days is too low
