- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|23
|USDCHF
|20
|EURUSD
|20
|USDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|17
|AUDJPY
|17
|NZDCHF
|17
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|16
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|15
|CADCHF
|15
|EURGBP
|13
|AUDNZD
|13
|EURAUD
|13
|NZDCAD
|13
|GBPCAD
|13
|EURCAD
|13
|CADJPY
|12
|GBPAUD
|12
|GBPJPY
|12
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|11
|EURCHF
|10
|GBPCHF
|10
|AUDCAD
|10
|EURNZD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-47
|USDCHF
|42
|EURUSD
|-9
|USDCAD
|-14
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|10
|NZDCHF
|-17
|AUDCHF
|-4
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|33
|CHFJPY
|-32
|CADCHF
|13
|EURGBP
|-9
|AUDNZD
|-8
|EURAUD
|-14
|NZDCAD
|4
|GBPCAD
|0
|EURCAD
|-11
|CADJPY
|33
|GBPAUD
|34
|GBPJPY
|34
|NZDUSD
|-6
|NZDJPY
|-3
|EURCHF
|-24
|GBPCHF
|-20
|AUDCAD
|19
|EURNZD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-6.9K
|USDCHF
|3.4K
|EURUSD
|-910
|USDCAD
|-1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDJPY
|1.5K
|NZDCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|-321
|GBPNZD
|730
|USDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|-4.6K
|CADCHF
|1.1K
|EURGBP
|-658
|AUDNZD
|-1.4K
|EURAUD
|-2.1K
|NZDCAD
|506
|GBPCAD
|-53
|EURCAD
|-1.5K
|CADJPY
|4.8K
|GBPAUD
|5.2K
|GBPJPY
|4.9K
|NZDUSD
|-546
|NZDJPY
|-440
|EURCHF
|-1.9K
|GBPCHF
|-1.6K
|AUDCAD
|2.6K
|EURNZD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 62
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
Muhiuddin - Strategia di Trading Basata su Livelli Estremi di RSI (Grafico a 15 minuti)
Questa strategia si basa sull'identificazione di livelli estremi di RSI (Indice di Forza Relativa) nel grafico a 15 minuti per catturare i livelli di saturazione estrema del mercato. Il principio si basa sull'idea che quando l'RSI raggiunge condizioni di ipercomprato o ipersvenduto più volte, è altamente probabile una inversione del prezzo. Per confermare l'ingresso, le candele devono chiudere sopra o sotto la SMA (100).
🔑 Elementi Chiave:
-
Timeframe: Grafico a 15 minuti
-
Indicatori Utilizzati: RSI (14), SMA (100)
📌 Setup di Trading:
-
Compra (Buy): L'RSI scende sotto 28 più volte e poi supera verso l'alto.
-
Vendi (Sell): L'RSI sale sopra 72 più volte e poi scende verso il basso.
🚀 Condizioni di Ingresso:
-
Ingresso Buy (Acquisto): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sopra la SMA (100) per almeno due candele consecutive.
-
Ingresso Sell (Vendita): Dopo il setup di trading, attendere che il prezzo chiuda sotto la SMA (100) per almeno due candele consecutive.
🎯 Condizioni di Uscita:
-
Take Profit (TP): Rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.
-
Stop Loss (SL): Impostato sul massimo o minimo più vicino al setup di trading.
💡 Gestione del Rischio:
-
Rischiare 0,01 lotto per 1000$ di capitale o 1% del capitale totale.
-
Impostare lo Stop Loss e il Take Profit al momento dell'apertura del trade o subito dopo.
✅ Vantaggi della Strategia:
-
Semplice e facile da eseguire.
-
Punti di ingresso e uscita chiaramente definiti.
-
Buon rapporto rischio/rendimento di 1:1.5.
In precedenza ho fatto trading con AAAFX e attualmente sto usando l'account Exness Pro grazie agli spread stretti, una migliore esecuzione e prelievi rapidi.
👉 Aprire un account con Exness: Exness Pro
