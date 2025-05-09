SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Extreme RSI 15
Ghulam Muhiuddin

Extreme RSI 15

Ghulam Muhiuddin
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
406
Bénéfice trades:
157 (38.66%)
Perte trades:
249 (61.33%)
Meilleure transaction:
14.50 USD
Pire transaction:
-9.16 USD
Bénéfice brut:
891.91 USD (111 447 pips)
Perte brute:
-842.71 USD (102 925 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (44.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.85 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
92.58%
Charge de dépôt maximale:
8.77%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
165 (40.64%)
Courts trades:
241 (59.36%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
5.68 USD
Perte moyenne:
-3.38 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-62.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.83 USD (15)
Croissance mensuelle:
5.53%
Prévision annuelle:
67.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
91.00 USD
Maximal:
186.67 USD (17.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.04% (186.67 USD)
Par fonds propres:
3.27% (33.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 23
USDCHF 20
EURUSD 20
USDCAD 19
GBPUSD 18
AUDUSD 17
AUDJPY 17
NZDCHF 17
AUDCHF 17
GBPNZD 16
USDJPY 15
CHFJPY 15
CADCHF 15
EURGBP 13
AUDNZD 13
EURAUD 13
NZDCAD 13
GBPCAD 13
EURCAD 13
CADJPY 12
GBPAUD 12
GBPJPY 12
NZDUSD 12
NZDJPY 11
EURCHF 10
GBPCHF 10
AUDCAD 10
EURNZD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY -47
USDCHF 42
EURUSD -9
USDCAD -14
GBPUSD 13
AUDUSD 11
AUDJPY 10
NZDCHF -17
AUDCHF -4
GBPNZD 5
USDJPY 33
CHFJPY -32
CADCHF 13
EURGBP -9
AUDNZD -8
EURAUD -14
NZDCAD 4
GBPCAD 0
EURCAD -11
CADJPY 33
GBPAUD 34
GBPJPY 34
NZDUSD -6
NZDJPY -3
EURCHF -24
GBPCHF -20
AUDCAD 19
EURNZD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY -6.9K
USDCHF 3.4K
EURUSD -910
USDCAD -1.9K
GBPUSD 1.3K
AUDUSD 1.1K
AUDJPY 1.5K
NZDCHF -1.4K
AUDCHF -321
GBPNZD 730
USDJPY 4.8K
CHFJPY -4.6K
CADCHF 1.1K
EURGBP -658
AUDNZD -1.4K
EURAUD -2.1K
NZDCAD 506
GBPCAD -53
EURCAD -1.5K
CADJPY 4.8K
GBPAUD 5.2K
GBPJPY 4.9K
NZDUSD -546
NZDJPY -440
EURCHF -1.9K
GBPCHF -1.6K
AUDCAD 2.6K
EURNZD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.50 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +44.85 USD
Perte consécutive maximale: -62.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
Exness-Real20
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 2
545 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Muhiuddin - Stratégie de Trading Basée sur des Niveaux Extrêmes de RSI (Graphique 15 Minutes)

Cette stratégie est construite autour de l'identification des niveaux extrêmes de RSI (Relative Strength Index) sur le graphique de 15 minutes afin de capturer les niveaux de saturation extrême du marché. Le principe repose sur l'idée que lorsque le RSI atteint des conditions extrêmes de surachat ou survente à plusieurs reprises, une inversion de prix est hautement probable. Pour confirmer l'entrée, les bougies doivent clôturer au-dessus ou en dessous de la SMA (100).

🔑 Éléments Clés:

  • Période: Graphique de 15 minutes

  • Indicateurs Utilisés: RSI (14), SMA (100)

📌 Configuration de Trading:

  • Acheter (Buy): Le RSI descend plusieurs fois en dessous de 28 puis croise à la hausse.

  • Vendre (Sell): Le RSI monte plusieurs fois au-dessus de 72 puis croise à la baisse.

🚀 Conditions d'Entrée:

  • Entrée Achat (Buy): Après la configuration, attendre que le prix clôture au-dessus de la SMA (100) pendant au moins deux bougies consécutives.

  • Entrée Vente (Sell): Après la configuration, attendre que le prix clôture en dessous de la SMA (100) pendant au moins deux bougies consécutives.

🎯 Conditions de Sortie:

  • Take Profit (TP): Ratio risque/rendement de 1:1.5.

  • Stop Loss (SL): Définir au plus proche du plus haut ou plus bas de la configuration de trading.

💡 Gestion des Risques:

  • Risquer 0.01 lot pour 1000 $ de capital ou 1 % du capital total.

  • Placer le Stop Loss et le Take Profit au moment de l'ouverture de la position ou immédiatement après.

Avantages de la Stratégie:

  • Simple et facile à exécuter.

  • Points d'entrée et de sortie clairement définis.

  • Bon ratio risque/rendement de 1:1.5.

Auparavant, j'ai tradé avec AAAFX, et actuellement, j'utilise le compte Exness Pro en raison de ses spreads serrés, de sa meilleure exécution et de ses retraits rapides.

👉 Ouvrir un compte avec Exness: Exness Pro

Aucun avis
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 19:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 10:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 09:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 14:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 23:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 11:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 23:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 08:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Share of trading days is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Extreme RSI 15
30 USD par mois
5%
0
0
USD
1K
USD
20
0%
406
38%
93%
1.05
0.12
USD
17%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.