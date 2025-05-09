- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|23
|USDCHF
|20
|EURUSD
|20
|USDCAD
|19
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|17
|AUDJPY
|17
|NZDCHF
|17
|AUDCHF
|17
|GBPNZD
|16
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|15
|CADCHF
|15
|EURGBP
|13
|AUDNZD
|13
|EURAUD
|13
|NZDCAD
|13
|GBPCAD
|13
|EURCAD
|13
|CADJPY
|12
|GBPAUD
|12
|GBPJPY
|12
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|11
|EURCHF
|10
|GBPCHF
|10
|AUDCAD
|10
|EURNZD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|-47
|USDCHF
|42
|EURUSD
|-9
|USDCAD
|-14
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|11
|AUDJPY
|10
|NZDCHF
|-17
|AUDCHF
|-4
|GBPNZD
|5
|USDJPY
|33
|CHFJPY
|-32
|CADCHF
|13
|EURGBP
|-9
|AUDNZD
|-8
|EURAUD
|-14
|NZDCAD
|4
|GBPCAD
|0
|EURCAD
|-11
|CADJPY
|33
|GBPAUD
|34
|GBPJPY
|34
|NZDUSD
|-6
|NZDJPY
|-3
|EURCHF
|-24
|GBPCHF
|-20
|AUDCAD
|19
|EURNZD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|-6.9K
|USDCHF
|3.4K
|EURUSD
|-910
|USDCAD
|-1.9K
|GBPUSD
|1.3K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDJPY
|1.5K
|NZDCHF
|-1.4K
|AUDCHF
|-321
|GBPNZD
|730
|USDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|-4.6K
|CADCHF
|1.1K
|EURGBP
|-658
|AUDNZD
|-1.4K
|EURAUD
|-2.1K
|NZDCAD
|506
|GBPCAD
|-53
|EURCAD
|-1.5K
|CADJPY
|4.8K
|GBPAUD
|5.2K
|GBPJPY
|4.9K
|NZDUSD
|-546
|NZDJPY
|-440
|EURCHF
|-1.9K
|GBPCHF
|-1.6K
|AUDCAD
|2.6K
|EURNZD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 62
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
Muhiuddin - Aşırı RSI Düzeylerine Dayalı Ticaret Stratejisi (15 Dakika Grafiği)
Bu strateji, 15 dakikalık grafikteki RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı seviyelerini belirlemeye dayanır ve piyasanın aşırı doygunluk seviyelerini yakalamayı amaçlar. Temel prensip, RSI'nın aşırı alım veya aşırı satım koşullarına birden fazla kez ulaşması durumunda, fiyatın tersine dönmesinin yüksek olasılık olduğudur. Girişin onaylanabilmesi için mumların SMA (100) üzerinde veya altında kapanması gerekir.
🔑 Anahtar Öğeler:
-
Zaman Dilimi: 15 Dakika Grafiği
-
Kullanılan Göstergeler: RSI (14), SMA (100)
📌 Ticaret Kurulumu:
-
Alış (Buy): RSI, 28'in altına birkaç kez düşer ve sonra yukarıya geçer.
-
Satış (Sell): RSI, 72'nin üzerine birkaç kez çıkar ve sonra aşağıya iner.
🚀 Giriş Koşulları:
-
Alış (Buy) Girişi: Ticaret kurulumu yapıldıktan sonra, fiyatın SMA (100) üzerinde en az iki ardışık mum kapanması beklenir.
-
Satış (Sell) Girişi: Ticaret kurulumu yapıldıktan sonra, fiyatın SMA (100) altında en az iki ardışık mum kapanması beklenir.
🎯 Çıkış Koşulları:
-
Take Profit (TP): 1:1.5 risk/ödül oranı.
-
Stop Loss (SL): Ticaret kurulumunun en yakın zirve veya dip seviyesine yerleştirilir.
💡 Risk Yönetimi:
-
1000$ sermaye için 0.01 lot riske edilmesi veya sermayenin %1'i riske edilmesi.
-
Stop Loss ve Take Profit ticaret açıldığında veya hemen sonrasında belirlenir.
✅ Stratejinin Avantajları:
-
Basit ve uygulanması kolay.
-
Net bir şekilde tanımlanmış giriş ve çıkış noktaları.
-
1:1.5 oranında iyi bir risk/ödül oranı.
Daha önce AAAFX ile işlem yapıyordum ve şu anda dar spread, daha iyi işlem yürütme ve hızlı para çekme işlemleri sunduğu için Exness Pro Hesabı kullanıyorum.
👉 Exness ile hesap açın: Exness Pro
