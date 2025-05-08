- Crescita
Trade:
99
Profit Trade:
64 (64.64%)
Loss Trade:
35 (35.35%)
Best Trade:
43 074.79 USD
Worst Trade:
-9 441.28 USD
Profitto lordo:
303 793.70 USD (385 273 pips)
Perdita lorda:
-131 309.70 USD (547 503 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (23 760.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135 260.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
86.98%
Massimo carico di deposito:
15.09%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
66 (66.67%)
Short Trade:
33 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1 742.26 USD
Profitto medio:
4 746.78 USD
Perdita media:
-3 751.71 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-46 963.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46 963.57 USD (9)
Crescita mensile:
5.98%
Previsione annuale:
72.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 725.42 USD
Massimale:
50 885.74 USD (11.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.23% (50 763.69 USD)
Per equità:
23.38% (116 635.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|38
|US100.
|32
|EURUSD.
|9
|GBPUSD.
|8
|CADCHF.
|6
|AUDUSD.
|3
|USDCAD.
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|145K
|US100.
|-11K
|EURUSD.
|28K
|GBPUSD.
|1.2K
|CADCHF.
|1.9K
|AUDUSD.
|6.5K
|USDCAD.
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|36K
|US100.
|-200K
|EURUSD.
|2.3K
|GBPUSD.
|87
|CADCHF.
|-716
|AUDUSD.
|466
|USDCAD.
|134
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43 074.79 USD
Worst Trade: -9 441 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +23 760.25 USD
Massima perdita consecutiva: -46 963.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EurotradeSA-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EuroTradeInvestments-Live01
|5.71 × 7
Non ci sono recensioni
