Diego Alonso Ruiz

Maverick

Diego Alonso Ruiz
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 62%
EurotradeSA-Live01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
64 (64.64%)
Loss Trade:
35 (35.35%)
Best Trade:
43 074.79 USD
Worst Trade:
-9 441.28 USD
Profitto lordo:
303 793.70 USD (385 273 pips)
Perdita lorda:
-131 309.70 USD (547 503 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (23 760.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135 260.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
86.98%
Massimo carico di deposito:
15.09%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.39
Long Trade:
66 (66.67%)
Short Trade:
33 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.31
Profitto previsto:
1 742.26 USD
Profitto medio:
4 746.78 USD
Perdita media:
-3 751.71 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-46 963.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46 963.57 USD (9)
Crescita mensile:
5.98%
Previsione annuale:
72.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 725.42 USD
Massimale:
50 885.74 USD (11.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.23% (50 763.69 USD)
Per equità:
23.38% (116 635.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 38
US100. 32
EURUSD. 9
GBPUSD. 8
CADCHF. 6
AUDUSD. 3
USDCAD. 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 145K
US100. -11K
EURUSD. 28K
GBPUSD. 1.2K
CADCHF. 1.9K
AUDUSD. 6.5K
USDCAD. 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 36K
US100. -200K
EURUSD. 2.3K
GBPUSD. 87
CADCHF. -716
AUDUSD. 466
USDCAD. 134
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43 074.79 USD
Worst Trade: -9 441 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +23 760.25 USD
Massima perdita consecutiva: -46 963.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EurotradeSA-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EuroTradeInvestments-Live01
5.71 × 7
