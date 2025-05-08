SignauxSections
Diego Alonso Ruiz

Maverick

Diego Alonso Ruiz
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 62%
EurotradeSA-Live01
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
64 (64.64%)
Perte trades:
35 (35.35%)
Meilleure transaction:
43 074.79 USD
Pire transaction:
-9 441.28 USD
Bénéfice brut:
303 793.70 USD (385 273 pips)
Perte brute:
-131 309.70 USD (547 503 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (23 760.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135 260.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
86.98%
Charge de dépôt maximale:
15.09%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
3.39
Longs trades:
66 (66.67%)
Courts trades:
33 (33.33%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
1 742.26 USD
Bénéfice moyen:
4 746.78 USD
Perte moyenne:
-3 751.71 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-46 963.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-46 963.57 USD (9)
Croissance mensuelle:
5.98%
Prévision annuelle:
72.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 725.42 USD
Maximal:
50 885.74 USD (11.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.23% (50 763.69 USD)
Par fonds propres:
23.38% (116 635.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 38
US100. 32
EURUSD. 9
GBPUSD. 8
CADCHF. 6
AUDUSD. 3
USDCAD. 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 145K
US100. -11K
EURUSD. 28K
GBPUSD. 1.2K
CADCHF. 1.9K
AUDUSD. 6.5K
USDCAD. 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 36K
US100. -200K
EURUSD. 2.3K
GBPUSD. 87
CADCHF. -716
AUDUSD. 466
USDCAD. 134
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43 074.79 USD
Pire transaction: -9 441 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +23 760.25 USD
Perte consécutive maximale: -46 963.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EurotradeSA-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EuroTradeInvestments-Live01
5.71 × 7
Aucun avis
2025.08.01 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.24 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 21:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 05:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.23 12:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.17 01:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.09 07:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 07:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.09 07:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 21:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
