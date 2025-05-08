- Büyüme
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
64 (64.64%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (35.35%)
En iyi işlem:
43 074.79 USD
En kötü işlem:
-9 441.28 USD
Brüt kâr:
303 793.70 USD (385 273 pips)
Brüt zarar:
-131 309.70 USD (547 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (23 760.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135 260.76 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
86.98%
Maks. mevduat yükü:
15.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
66 (66.67%)
Satış işlemleri:
33 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
1 742.26 USD
Ortalama kâr:
4 746.78 USD
Ortalama zarar:
-3 751.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-46 963.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46 963.57 USD (9)
Aylık büyüme:
7.27%
Yıllık tahmin:
88.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 725.42 USD
Maksimum:
50 885.74 USD (11.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.23% (50 763.69 USD)
Varlığa göre:
23.38% (116 635.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|38
|US100.
|32
|EURUSD.
|9
|GBPUSD.
|8
|CADCHF.
|6
|AUDUSD.
|3
|USDCAD.
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|145K
|US100.
|-11K
|EURUSD.
|28K
|GBPUSD.
|1.2K
|CADCHF.
|1.9K
|AUDUSD.
|6.5K
|USDCAD.
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|36K
|US100.
|-200K
|EURUSD.
|2.3K
|GBPUSD.
|87
|CADCHF.
|-716
|AUDUSD.
|466
|USDCAD.
|134
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +43 074.79 USD
En kötü işlem: -9 441 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +23 760.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -46 963.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EurotradeSA-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
