Diego Alonso Ruiz

Maverick

Diego Alonso Ruiz
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
EurotradeSA-Live01
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
64 (64.64%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (35.35%)
En iyi işlem:
43 074.79 USD
En kötü işlem:
-9 441.28 USD
Brüt kâr:
303 793.70 USD (385 273 pips)
Brüt zarar:
-131 309.70 USD (547 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (23 760.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135 260.76 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
86.98%
Maks. mevduat yükü:
15.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
66 (66.67%)
Satış işlemleri:
33 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
1 742.26 USD
Ortalama kâr:
4 746.78 USD
Ortalama zarar:
-3 751.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-46 963.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46 963.57 USD (9)
Aylık büyüme:
7.27%
Yıllık tahmin:
88.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 725.42 USD
Maksimum:
50 885.74 USD (11.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.23% (50 763.69 USD)
Varlığa göre:
23.38% (116 635.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 38
US100. 32
EURUSD. 9
GBPUSD. 8
CADCHF. 6
AUDUSD. 3
USDCAD. 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 145K
US100. -11K
EURUSD. 28K
GBPUSD. 1.2K
CADCHF. 1.9K
AUDUSD. 6.5K
USDCAD. 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 36K
US100. -200K
EURUSD. 2.3K
GBPUSD. 87
CADCHF. -716
AUDUSD. 466
USDCAD. 134
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43 074.79 USD
En kötü işlem: -9 441 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +23 760.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -46 963.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EurotradeSA-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EuroTradeInvestments-Live01
5.71 × 7
İnceleme yok
