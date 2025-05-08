SegnaliSezioni
Chen Guan Yu

GARYPRO801

Chen Guan Yu
0 recensioni
Affidabilità
200 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2021 80%
Swissquote-Live6
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 034
Profit Trade:
391 (37.81%)
Loss Trade:
643 (62.19%)
Best Trade:
1 838.92 USD
Worst Trade:
-727.78 USD
Profitto lordo:
83 220.04 USD (8 122 369 pips)
Perdita lorda:
-75 414.50 USD (6 516 462 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3 112.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 844.67 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
83.05%
Massimo carico di deposito:
4.69%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
565 (54.64%)
Short Trade:
469 (45.36%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
7.55 USD
Profitto medio:
212.84 USD
Perdita media:
-117.29 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 670.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 670.91 USD (14)
Crescita mensile:
-11.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
785.87 USD
Massimale:
4 663.89 USD (36.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.59% (352.94 USD)
Per equità:
2.39% (349.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILUSD 141
USDJPY 141
GBPUSD 140
XAUUSD 130
#US30 121
GBPJPY 119
#NIK225 117
#DE40 112
#NIK225U 3
#UKOILG 2
#NIK225M 2
EURUSD 2
#UKOILH 1
#UKOILM 1
#US30M 1
#US30U 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILUSD -2.4K
USDJPY 3.2K
GBPUSD -2.3K
XAUUSD 2.4K
#US30 -1K
GBPJPY 1.2K
#NIK225 2.2K
#DE40 4.2K
#NIK225U -270
#UKOILG 212
#NIK225M -59
EURUSD 0
#UKOILH 422
#UKOILM 70
#US30M 50
#US30U -134
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILUSD -33K
USDJPY 15K
GBPUSD -15K
XAUUSD 268K
#US30 152K
GBPJPY 10K
#NIK225 810K
#DE40 417K
#NIK225U -1.3K
#UKOILG 213
#NIK225M -285
EURUSD -31
#UKOILH 141
#UKOILM 70
#US30M 101
#US30U -265
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 838.92 USD
Worst Trade: -728 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 112.77 USD
Massima perdita consecutiva: -1 670.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
0.36 × 349
Swissquote-Live1
1.96 × 24
Swissquote-Live6
21.41 × 3350
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


Non ci sono recensioni
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 07:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.24% of days out of 1254 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.07 12:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.07 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
