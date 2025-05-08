- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 034
Profit Trade:
391 (37.81%)
Loss Trade:
643 (62.19%)
Best Trade:
1 838.92 USD
Worst Trade:
-727.78 USD
Profitto lordo:
83 220.04 USD (8 122 369 pips)
Perdita lorda:
-75 414.50 USD (6 516 462 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3 112.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 844.67 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
83.05%
Massimo carico di deposito:
4.69%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
565 (54.64%)
Short Trade:
469 (45.36%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
7.55 USD
Profitto medio:
212.84 USD
Perdita media:
-117.29 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 670.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 670.91 USD (14)
Crescita mensile:
-11.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
785.87 USD
Massimale:
4 663.89 USD (36.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.59% (352.94 USD)
Per equità:
2.39% (349.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILUSD
|141
|USDJPY
|141
|GBPUSD
|140
|XAUUSD
|130
|#US30
|121
|GBPJPY
|119
|#NIK225
|117
|#DE40
|112
|#NIK225U
|3
|#UKOILG
|2
|#NIK225M
|2
|EURUSD
|2
|#UKOILH
|1
|#UKOILM
|1
|#US30M
|1
|#US30U
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILUSD
|-2.4K
|USDJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-2.3K
|XAUUSD
|2.4K
|#US30
|-1K
|GBPJPY
|1.2K
|#NIK225
|2.2K
|#DE40
|4.2K
|#NIK225U
|-270
|#UKOILG
|212
|#NIK225M
|-59
|EURUSD
|0
|#UKOILH
|422
|#UKOILM
|70
|#US30M
|50
|#US30U
|-134
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILUSD
|-33K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|-15K
|XAUUSD
|268K
|#US30
|152K
|GBPJPY
|10K
|#NIK225
|810K
|#DE40
|417K
|#NIK225U
|-1.3K
|#UKOILG
|213
|#NIK225M
|-285
|EURUSD
|-31
|#UKOILH
|141
|#UKOILM
|70
|#US30M
|101
|#US30U
|-265
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 838.92 USD
Worst Trade: -728 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 112.77 USD
Massima perdita consecutiva: -1 670.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
AltairInc-Live
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
|0.36 × 349
Swissquote-Live1
|1.96 × 24
Swissquote-Live6
|21.41 × 3350
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
Non ci sono recensioni
