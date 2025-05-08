SignauxSections
Chen Guan Yu

GARYPRO801

Chen Guan Yu
0 avis
Fiabilité
200 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2000 USD par mois
croissance depuis 2021 80%
Swissquote-Live6
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 034
Bénéfice trades:
391 (37.81%)
Perte trades:
643 (62.19%)
Meilleure transaction:
1 838.92 USD
Pire transaction:
-727.78 USD
Bénéfice brut:
83 220.04 USD (8 122 369 pips)
Perte brute:
-75 414.50 USD (6 516 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (3 112.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 844.67 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
83.05%
Charge de dépôt maximale:
4.69%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
1.67
Longs trades:
565 (54.64%)
Courts trades:
469 (45.36%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
7.55 USD
Bénéfice moyen:
212.84 USD
Perte moyenne:
-117.29 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 670.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 670.91 USD (14)
Croissance mensuelle:
-11.20%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
785.87 USD
Maximal:
4 663.89 USD (36.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.59% (352.94 USD)
Par fonds propres:
2.39% (349.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILUSD 141
USDJPY 141
GBPUSD 140
XAUUSD 130
#US30 121
GBPJPY 119
#NIK225 117
#DE40 112
#NIK225U 3
#UKOILG 2
#NIK225M 2
EURUSD 2
#UKOILH 1
#UKOILM 1
#US30M 1
#US30U 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILUSD -2.4K
USDJPY 3.2K
GBPUSD -2.3K
XAUUSD 2.4K
#US30 -1K
GBPJPY 1.2K
#NIK225 2.2K
#DE40 4.2K
#NIK225U -270
#UKOILG 212
#NIK225M -59
EURUSD 0
#UKOILH 422
#UKOILM 70
#US30M 50
#US30U -134
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILUSD -33K
USDJPY 15K
GBPUSD -15K
XAUUSD 268K
#US30 152K
GBPJPY 10K
#NIK225 810K
#DE40 417K
#NIK225U -1.3K
#UKOILG 213
#NIK225M -285
EURUSD -31
#UKOILH 141
#UKOILM 70
#US30M 101
#US30U -265
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 838.92 USD
Pire transaction: -728 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +3 112.77 USD
Perte consécutive maximale: -1 670.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 172
AdmiralMarkets-Live3
0.36 × 349
Swissquote-Live1
1.96 × 24
Swissquote-Live6
21.41 × 3350
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


Aucun avis
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 07:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 07:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.24% of days out of 1254 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.07 12:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.07 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 12:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GARYPRO801
2000 USD par mois
80%
0
0
USD
11K
USD
200
82%
1 034
37%
83%
1.10
7.55
USD
71%
1:400
Copier

