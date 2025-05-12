SegnaliSezioni
Victor Emanuel Barna

NexG Academy

Victor Emanuel Barna
1 recensione
Affidabilità
21 settimane
1 / 12K USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 246%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
831
Profit Trade:
721 (86.76%)
Loss Trade:
110 (13.24%)
Best Trade:
181.54 EUR
Worst Trade:
-90.95 EUR
Profitto lordo:
2 434.31 EUR (41 725 pips)
Perdita lorda:
-1 210.11 EUR (15 220 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (142.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
181.54 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
63.14%
Massimo carico di deposito:
114.39%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
12.02
Long Trade:
347 (41.76%)
Short Trade:
484 (58.24%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
1.47 EUR
Profitto medio:
3.38 EUR
Perdita media:
-11.00 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-3.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-90.95 EUR (1)
Crescita mensile:
11.40%
Previsione annuale:
139.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 EUR
Massimale:
101.84 EUR (7.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.86% (91.85 EUR)
Per equità:
71.79% (539.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 297
AUDCAD+ 218
GBPUSD+ 130
EURGBP+ 115
XAUUSD+ 22
USDCHF+ 18
ETHUSD+ 13
AUDUSD+ 9
SOLUSD+ 8
USDJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 256
AUDCAD+ 624
GBPUSD+ 169
EURGBP+ 176
XAUUSD+ 91
USDCHF+ 66
ETHUSD+ -2
AUDUSD+ 15
SOLUSD+ 1
USDJPY+ 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 7.7K
AUDCAD+ 10K
GBPUSD+ 3.4K
EURGBP+ 2.8K
XAUUSD+ 2.4K
USDCHF+ 1K
ETHUSD+ -1.5K
AUDUSD+ 236
SOLUSD+ 64
USDJPY+ 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +181.54 EUR
Worst Trade: -91 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +142.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.62 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔥 AUDCAD NexG - Domina il Mercato con il Supporto dei Migliori 🔥

🔎 Broker consigliato: Ultima Markets (RAW ECN, leva 1:500)
💰 Deposito minimo: 500€ | Deposito consigliato: 1000€
⏱️ Accesso immediato ai segnali più performanti


📈 Massimizza i tuoi profitti su AUDCAD!

Unisciti al nostro esclusivo servizio di segnali di trading focalizzato interamente sul cross AUDCAD, studiato per garantirti precisione e risultati. Grazie alla collaborazione con Ultima Markets, ti assicuriamo un'esecuzione rapida e un delay minimo.


💡 Perché scegliere AUDCAD NexG?

  • Segnali di alta qualità: Strategie testate e performanti.

  • Aggiornamenti in tempo reale: Operatività costante sul mercato.

  • Supporto dedicato: Assistenza continua per ottimizzare le tue operazioni.

  • Aumento progressivo del prezzo: Ogni 10 iscritti, il prezzo aumenterà di 20$, fino a un massimo di 199$/mese. Affrettati per bloccare il miglior prezzo!


💵 Garanzia di Rimborso

Non sei soddisfatto dei risultati? Se non sarai produttivo, potrai richiedere un rimborso completo direttamente a me in privato. Nessun rischio, solo opportunità.


🚀 Inizia subito a tradare come un professionista!

🔗 Iscriviti ora e approfitta del prezzo attuale prima dell'aumento! 🔗


Valutazione media:
David Stanca
78
David Stanca 2025.05.12 14:25 
 

The provider is incredibly responsive and always willing to make adjustments to the strategy as needed. The strategy is performing really well, with very accurate signals that have led to great results so far. I highly recommend this service to anyone looking to improve their trading performance!

2025.09.03 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 12:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 08:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 12:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 12:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 15:38
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 12:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 07:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
