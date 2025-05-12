- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|297
|AUDCAD+
|218
|GBPUSD+
|130
|EURGBP+
|115
|XAUUSD+
|22
|USDCHF+
|18
|ETHUSD+
|13
|AUDUSD+
|9
|SOLUSD+
|8
|USDJPY+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|256
|AUDCAD+
|624
|GBPUSD+
|169
|EURGBP+
|176
|XAUUSD+
|91
|USDCHF+
|66
|ETHUSD+
|-2
|AUDUSD+
|15
|SOLUSD+
|1
|USDJPY+
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|7.7K
|AUDCAD+
|10K
|GBPUSD+
|3.4K
|EURGBP+
|2.8K
|XAUUSD+
|2.4K
|USDCHF+
|1K
|ETHUSD+
|-1.5K
|AUDUSD+
|236
|SOLUSD+
|64
|USDJPY+
|15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🔥 AUDCAD NexG - Domina il Mercato con il Supporto dei Migliori 🔥
🔎 Broker consigliato: Ultima Markets (RAW ECN, leva 1:500)
💰 Deposito minimo: 500€ | Deposito consigliato: 1000€
⏱️ Accesso immediato ai segnali più performanti
📈 Massimizza i tuoi profitti su AUDCAD!
Unisciti al nostro esclusivo servizio di segnali di trading focalizzato interamente sul cross AUDCAD, studiato per garantirti precisione e risultati. Grazie alla collaborazione con Ultima Markets, ti assicuriamo un'esecuzione rapida e un delay minimo.
💡 Perché scegliere AUDCAD NexG?
-
✅ Segnali di alta qualità: Strategie testate e performanti.
-
✅ Aggiornamenti in tempo reale: Operatività costante sul mercato.
-
✅ Supporto dedicato: Assistenza continua per ottimizzare le tue operazioni.
-
✅ Aumento progressivo del prezzo: Ogni 10 iscritti, il prezzo aumenterà di 20$, fino a un massimo di 199$/mese. Affrettati per bloccare il miglior prezzo!
💵 Garanzia di Rimborso
Non sei soddisfatto dei risultati? Se non sarai produttivo, potrai richiedere un rimborso completo direttamente a me in privato. Nessun rischio, solo opportunità.
🚀 Inizia subito a tradare come un professionista!
🔗 Iscriviti ora e approfitta del prezzo attuale prima dell'aumento! 🔗
The provider is incredibly responsive and always willing to make adjustments to the strategy as needed. The strategy is performing really well, with very accurate signals that have led to great results so far. I highly recommend this service to anyone looking to improve their trading performance!