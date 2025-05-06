SegnaliSezioni
Hong Wei Yang

FP zhan san jie

Hong Wei Yang
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
33 (41.77%)
Loss Trade:
46 (58.23%)
Best Trade:
2 175.06 USD
Worst Trade:
-1 360.90 USD
Profitto lordo:
10 476.93 USD (441 665 pips)
Perdita lorda:
-11 748.31 USD (406 895 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 047.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 924.04 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
61.36%
Massimo carico di deposito:
36.87%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
35 (44.30%)
Short Trade:
44 (55.70%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-16.09 USD
Profitto medio:
317.48 USD
Perdita media:
-255.40 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-168.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 440.87 USD (5)
Crescita mensile:
15.73%
Previsione annuale:
190.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 061.84 USD
Massimale:
5 259.26 USD (61.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.74% (5 259.26 USD)
Per equità:
34.97% (2 984.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 6
JP225Cash 6
BRENTCash 6
ETHUSD 5
GBPCAD 5
HK50Cash 4
GSOIL-JUL25 4
GOLD_ 3
GER40Cash 3
EU50Cash 3
GBPUSD 3
EURAUD 3
GBPNZD 2
CADCHF 2
SOLUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
ChinaHCash 2
AUDJPY 2
EURCAD 2
FRA40Cash 2
CADJPY 1
NETH25Cash 1
BTGUSD 1
NGASCash 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
SILVER_ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -1.3K
JP225Cash -880
BRENTCash 386
ETHUSD -2.2K
GBPCAD 1K
HK50Cash -6
GSOIL-JUL25 -616
GOLD_ -10
GER40Cash -4
EU50Cash -27
GBPUSD -1.6K
EURAUD 711
GBPNZD 2.3K
CADCHF -863
SOLUSD 628
USDCHF -51
NZDJPY -526
ChinaHCash -7
AUDJPY 0
EURCAD -196
FRA40Cash 1K
CADJPY -247
NETH25Cash 1
BTGUSD 2.2K
NGASCash -12
USDJPY -20
GBPJPY -339
USDCAD -113
NZDUSD -468
AUDUSD -110
SILVER_ -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 47K
JP225Cash -2.3K
BRENTCash 218
ETHUSD -81K
GBPCAD 2.1K
HK50Cash 2
GSOIL-JUL25 -1K
GOLD_ -956
GER40Cash -4.4K
EU50Cash 0
GBPUSD -1.3K
EURAUD 1.7K
GBPNZD 3.2K
CADCHF -551
SOLUSD 1K
USDCHF 456
NZDJPY -1K
ChinaHCash -7.3K
AUDJPY -16
EURCAD -258
FRA40Cash 59K
CADJPY -575
NETH25Cash 130
BTGUSD 22K
NGASCash -4
USDJPY -293
GBPJPY -462
USDCAD -146
NZDUSD -468
AUDUSD -97
SILVER_ -295
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 175.06 USD
Worst Trade: -1 361 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 047.76 USD
Massima perdita consecutiva: -168.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 7
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 150
Coinexx-Live
0.00 × 1
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 10
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 11
0.05 × 20
Tickmill-Live
0.06 × 48
XMGlobal-MT5 8
0.08 × 26
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
XMGlobal-MT5
0.31 × 49
TitanFX-MT5-01
0.32 × 427
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
GTioMarketsPty-Live
0.64 × 11
Ava-Real 1-MT5
0.65 × 43
KuberaCapitalMarkets-Server
0.74 × 386
Exness-MT5Real5
0.83 × 614
13 più
每次投入本金1/24，盈亏比1:3， 每次盈利后全部投入下次交易，连续成功三次为一个周期。整体为1:64的盈亏比。
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.22 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 00:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.23 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 20:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 20:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.