Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 4 XMGlobal-MT5 6 0.00 × 4 Exness-MT5Real12 0.00 × 149 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 7 XMMena-MT5 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 3 XMGlobal-MT5 13 0.00 × 3 GAFXTrading-Server 0.00 × 4 Exness-MT5Real2 0.00 × 150 Coinexx-Live 0.00 × 1 GeneracionZoe-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 10 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 11 0.05 × 20 Tickmill-Live 0.06 × 48 XMGlobal-MT5 8 0.08 × 26 XMGlobal-MT5 12 0.10 × 10 XMGlobal-MT5 0.31 × 49 TitanFX-MT5-01 0.32 × 427 XMTrading-MT5 3 0.33 × 258 XMGlobal-MT5 9 0.50 × 2 GTioMarketsPty-Live 0.64 × 11 Ava-Real 1-MT5 0.65 × 43 KuberaCapitalMarkets-Server 0.74 × 386 Exness-MT5Real5 0.83 × 614 13 plus...