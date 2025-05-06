SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FP zhan san jie
Hong Wei Yang

FP zhan san jie

Hong Wei Yang
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
33 (41.77%)
Perte trades:
46 (58.23%)
Meilleure transaction:
2 175.06 USD
Pire transaction:
-1 360.90 USD
Bénéfice brut:
10 476.93 USD (441 665 pips)
Perte brute:
-11 748.31 USD (406 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1 047.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 924.04 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
61.36%
Charge de dépôt maximale:
36.87%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
35 (44.30%)
Courts trades:
44 (55.70%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-16.09 USD
Bénéfice moyen:
317.48 USD
Perte moyenne:
-255.40 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-168.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 440.87 USD (5)
Croissance mensuelle:
15.73%
Prévision annuelle:
190.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 061.84 USD
Maximal:
5 259.26 USD (61.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.74% (5 259.26 USD)
Par fonds propres:
34.97% (2 984.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 6
JP225Cash 6
BRENTCash 6
ETHUSD 5
GBPCAD 5
HK50Cash 4
GSOIL-JUL25 4
GOLD_ 3
GER40Cash 3
EU50Cash 3
GBPUSD 3
EURAUD 3
GBPNZD 2
CADCHF 2
SOLUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
ChinaHCash 2
AUDJPY 2
EURCAD 2
FRA40Cash 2
CADJPY 1
NETH25Cash 1
BTGUSD 1
NGASCash 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
SILVER_ 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -1.3K
JP225Cash -880
BRENTCash 386
ETHUSD -2.2K
GBPCAD 1K
HK50Cash -6
GSOIL-JUL25 -616
GOLD_ -10
GER40Cash -4
EU50Cash -27
GBPUSD -1.6K
EURAUD 711
GBPNZD 2.3K
CADCHF -863
SOLUSD 628
USDCHF -51
NZDJPY -526
ChinaHCash -7
AUDJPY 0
EURCAD -196
FRA40Cash 1K
CADJPY -247
NETH25Cash 1
BTGUSD 2.2K
NGASCash -12
USDJPY -20
GBPJPY -339
USDCAD -113
NZDUSD -468
AUDUSD -110
SILVER_ -30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 47K
JP225Cash -2.3K
BRENTCash 218
ETHUSD -81K
GBPCAD 2.1K
HK50Cash 2
GSOIL-JUL25 -1K
GOLD_ -956
GER40Cash -4.4K
EU50Cash 0
GBPUSD -1.3K
EURAUD 1.7K
GBPNZD 3.2K
CADCHF -551
SOLUSD 1K
USDCHF 456
NZDJPY -1K
ChinaHCash -7.3K
AUDJPY -16
EURCAD -258
FRA40Cash 59K
CADJPY -575
NETH25Cash 130
BTGUSD 22K
NGASCash -4
USDJPY -293
GBPJPY -462
USDCAD -146
NZDUSD -468
AUDUSD -97
SILVER_ -295
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 175.06 USD
Pire transaction: -1 361 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 047.76 USD
Perte consécutive maximale: -168.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 7
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 150
Coinexx-Live
0.00 × 1
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 10
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 11
0.05 × 20
Tickmill-Live
0.06 × 48
XMGlobal-MT5 8
0.08 × 26
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
XMGlobal-MT5
0.31 × 49
TitanFX-MT5-01
0.32 × 427
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
GTioMarketsPty-Live
0.64 × 11
Ava-Real 1-MT5
0.65 × 43
KuberaCapitalMarkets-Server
0.74 × 386
Exness-MT5Real5
0.83 × 614
13 plus...
每次投入本金1/24，盈亏比1:3， 每次盈利后全部投入下次交易，连续成功三次为一个周期。整体为1:64的盈亏比。
Aucun avis
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.22 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 00:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.23 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 20:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 20:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.