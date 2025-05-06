- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
33 (41.77%)
Perte trades:
46 (58.23%)
Meilleure transaction:
2 175.06 USD
Pire transaction:
-1 360.90 USD
Bénéfice brut:
10 476.93 USD (441 665 pips)
Perte brute:
-11 748.31 USD (406 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1 047.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 924.04 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
61.36%
Charge de dépôt maximale:
36.87%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
35 (44.30%)
Courts trades:
44 (55.70%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-16.09 USD
Bénéfice moyen:
317.48 USD
Perte moyenne:
-255.40 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-168.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 440.87 USD (5)
Croissance mensuelle:
15.73%
Prévision annuelle:
190.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 061.84 USD
Maximal:
5 259.26 USD (61.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.74% (5 259.26 USD)
Par fonds propres:
34.97% (2 984.67 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|JP225Cash
|6
|BRENTCash
|6
|ETHUSD
|5
|GBPCAD
|5
|HK50Cash
|4
|GSOIL-JUL25
|4
|GOLD_
|3
|GER40Cash
|3
|EU50Cash
|3
|GBPUSD
|3
|EURAUD
|3
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|2
|SOLUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|ChinaHCash
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|2
|FRA40Cash
|2
|CADJPY
|1
|NETH25Cash
|1
|BTGUSD
|1
|NGASCash
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|SILVER_
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-1.3K
|JP225Cash
|-880
|BRENTCash
|386
|ETHUSD
|-2.2K
|GBPCAD
|1K
|HK50Cash
|-6
|GSOIL-JUL25
|-616
|GOLD_
|-10
|GER40Cash
|-4
|EU50Cash
|-27
|GBPUSD
|-1.6K
|EURAUD
|711
|GBPNZD
|2.3K
|CADCHF
|-863
|SOLUSD
|628
|USDCHF
|-51
|NZDJPY
|-526
|ChinaHCash
|-7
|AUDJPY
|0
|EURCAD
|-196
|FRA40Cash
|1K
|CADJPY
|-247
|NETH25Cash
|1
|BTGUSD
|2.2K
|NGASCash
|-12
|USDJPY
|-20
|GBPJPY
|-339
|USDCAD
|-113
|NZDUSD
|-468
|AUDUSD
|-110
|SILVER_
|-30
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|47K
|JP225Cash
|-2.3K
|BRENTCash
|218
|ETHUSD
|-81K
|GBPCAD
|2.1K
|HK50Cash
|2
|GSOIL-JUL25
|-1K
|GOLD_
|-956
|GER40Cash
|-4.4K
|EU50Cash
|0
|GBPUSD
|-1.3K
|EURAUD
|1.7K
|GBPNZD
|3.2K
|CADCHF
|-551
|SOLUSD
|1K
|USDCHF
|456
|NZDJPY
|-1K
|ChinaHCash
|-7.3K
|AUDJPY
|-16
|EURCAD
|-258
|FRA40Cash
|59K
|CADJPY
|-575
|NETH25Cash
|130
|BTGUSD
|22K
|NGASCash
|-4
|USDJPY
|-293
|GBPJPY
|-462
|USDCAD
|-146
|NZDUSD
|-468
|AUDUSD
|-97
|SILVER_
|-295
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 175.06 USD
Pire transaction: -1 361 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 047.76 USD
Perte consécutive maximale: -168.81 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 7
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 3
|
GAFXTrading-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 150
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 11
|0.05 × 20
|
Tickmill-Live
|0.06 × 48
|
XMGlobal-MT5 8
|0.08 × 26
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 49
|
TitanFX-MT5-01
|0.32 × 427
|
XMTrading-MT5 3
|0.33 × 258
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
GTioMarketsPty-Live
|0.64 × 11
|
Ava-Real 1-MT5
|0.65 × 43
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.74 × 386
|
Exness-MT5Real5
|0.83 × 614
每次投入本金1/24，盈亏比1:3， 每次盈利后全部投入下次交易，连续成功三次为一个周期。整体为1:64的盈亏比。
Aucun avis
