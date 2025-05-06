- Büyüme
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
33 (41.77%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (58.23%)
En iyi işlem:
2 175.06 USD
En kötü işlem:
-1 360.90 USD
Brüt kâr:
10 476.93 USD (441 665 pips)
Brüt zarar:
-11 748.31 USD (406 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 047.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 924.04 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
61.36%
Maks. mevduat yükü:
36.87%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
35 (44.30%)
Satış işlemleri:
44 (55.70%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-16.09 USD
Ortalama kâr:
317.48 USD
Ortalama zarar:
-255.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-168.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 440.87 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.80%
Yıllık tahmin:
-21.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 061.84 USD
Maksimum:
5 259.26 USD (61.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.74% (5 259.26 USD)
Varlığa göre:
34.97% (2 984.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|JP225Cash
|6
|BRENTCash
|6
|ETHUSD
|5
|GBPCAD
|5
|HK50Cash
|4
|GSOIL-JUL25
|4
|GOLD_
|3
|GER40Cash
|3
|EU50Cash
|3
|GBPUSD
|3
|EURAUD
|3
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|2
|SOLUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|ChinaHCash
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|2
|FRA40Cash
|2
|CADJPY
|1
|NETH25Cash
|1
|BTGUSD
|1
|NGASCash
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|SILVER_
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-1.3K
|JP225Cash
|-880
|BRENTCash
|386
|ETHUSD
|-2.2K
|GBPCAD
|1K
|HK50Cash
|-6
|GSOIL-JUL25
|-616
|GOLD_
|-10
|GER40Cash
|-4
|EU50Cash
|-27
|GBPUSD
|-1.6K
|EURAUD
|711
|GBPNZD
|2.3K
|CADCHF
|-863
|SOLUSD
|628
|USDCHF
|-51
|NZDJPY
|-526
|ChinaHCash
|-7
|AUDJPY
|0
|EURCAD
|-196
|FRA40Cash
|1K
|CADJPY
|-247
|NETH25Cash
|1
|BTGUSD
|2.2K
|NGASCash
|-12
|USDJPY
|-20
|GBPJPY
|-339
|USDCAD
|-113
|NZDUSD
|-468
|AUDUSD
|-110
|SILVER_
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|47K
|JP225Cash
|-2.3K
|BRENTCash
|218
|ETHUSD
|-81K
|GBPCAD
|2.1K
|HK50Cash
|2
|GSOIL-JUL25
|-1K
|GOLD_
|-956
|GER40Cash
|-4.4K
|EU50Cash
|0
|GBPUSD
|-1.3K
|EURAUD
|1.7K
|GBPNZD
|3.2K
|CADCHF
|-551
|SOLUSD
|1K
|USDCHF
|456
|NZDJPY
|-1K
|ChinaHCash
|-7.3K
|AUDJPY
|-16
|EURCAD
|-258
|FRA40Cash
|59K
|CADJPY
|-575
|NETH25Cash
|130
|BTGUSD
|22K
|NGASCash
|-4
|USDJPY
|-293
|GBPJPY
|-462
|USDCAD
|-146
|NZDUSD
|-468
|AUDUSD
|-97
|SILVER_
|-295
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 175.06 USD
En kötü işlem: -1 361 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 047.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -168.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 7
|
XMMena-MT5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 3
|
GAFXTrading-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 150
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GeneracionZoe-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 11
|0.05 × 20
|
Tickmill-Live
|0.06 × 48
|
XMGlobal-MT5 8
|0.08 × 26
|
XMGlobal-MT5 12
|0.10 × 10
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 49
|
TitanFX-MT5-01
|0.32 × 427
|
XMTrading-MT5 3
|0.33 × 258
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
GTioMarketsPty-Live
|0.64 × 11
|
Ava-Real 1-MT5
|0.65 × 43
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.74 × 386
|
Exness-MT5Real5
|0.83 × 614
每次投入本金1/24，盈亏比1:3， 每次盈利后全部投入下次交易，连续成功三次为一个周期。整体为1:64的盈亏比。
İnceleme yok
