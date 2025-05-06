SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FP zhan san jie
Hong Wei Yang

FP zhan san jie

Hong Wei Yang
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
33 (41.77%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (58.23%)
En iyi işlem:
2 175.06 USD
En kötü işlem:
-1 360.90 USD
Brüt kâr:
10 476.93 USD (441 665 pips)
Brüt zarar:
-11 748.31 USD (406 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 047.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 924.04 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
61.36%
Maks. mevduat yükü:
36.87%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
35 (44.30%)
Satış işlemleri:
44 (55.70%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-16.09 USD
Ortalama kâr:
317.48 USD
Ortalama zarar:
-255.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-168.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 440.87 USD (5)
Aylık büyüme:
-1.80%
Yıllık tahmin:
-21.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 061.84 USD
Maksimum:
5 259.26 USD (61.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.74% (5 259.26 USD)
Varlığa göre:
34.97% (2 984.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 6
JP225Cash 6
BRENTCash 6
ETHUSD 5
GBPCAD 5
HK50Cash 4
GSOIL-JUL25 4
GOLD_ 3
GER40Cash 3
EU50Cash 3
GBPUSD 3
EURAUD 3
GBPNZD 2
CADCHF 2
SOLUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
ChinaHCash 2
AUDJPY 2
EURCAD 2
FRA40Cash 2
CADJPY 1
NETH25Cash 1
BTGUSD 1
NGASCash 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
USDCAD 1
NZDUSD 1
AUDUSD 1
SILVER_ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -1.3K
JP225Cash -880
BRENTCash 386
ETHUSD -2.2K
GBPCAD 1K
HK50Cash -6
GSOIL-JUL25 -616
GOLD_ -10
GER40Cash -4
EU50Cash -27
GBPUSD -1.6K
EURAUD 711
GBPNZD 2.3K
CADCHF -863
SOLUSD 628
USDCHF -51
NZDJPY -526
ChinaHCash -7
AUDJPY 0
EURCAD -196
FRA40Cash 1K
CADJPY -247
NETH25Cash 1
BTGUSD 2.2K
NGASCash -12
USDJPY -20
GBPJPY -339
USDCAD -113
NZDUSD -468
AUDUSD -110
SILVER_ -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 47K
JP225Cash -2.3K
BRENTCash 218
ETHUSD -81K
GBPCAD 2.1K
HK50Cash 2
GSOIL-JUL25 -1K
GOLD_ -956
GER40Cash -4.4K
EU50Cash 0
GBPUSD -1.3K
EURAUD 1.7K
GBPNZD 3.2K
CADCHF -551
SOLUSD 1K
USDCHF 456
NZDJPY -1K
ChinaHCash -7.3K
AUDJPY -16
EURCAD -258
FRA40Cash 59K
CADJPY -575
NETH25Cash 130
BTGUSD 22K
NGASCash -4
USDJPY -293
GBPJPY -462
USDCAD -146
NZDUSD -468
AUDUSD -97
SILVER_ -295
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 7
XMMena-MT5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 150
Coinexx-Live
0.00 × 1
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 10
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 11
0.05 × 20
Tickmill-Live
0.06 × 48
XMGlobal-MT5 8
0.08 × 26
XMGlobal-MT5 12
0.10 × 10
XMGlobal-MT5
0.31 × 49
TitanFX-MT5-01
0.32 × 427
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
GTioMarketsPty-Live
0.64 × 11
Ava-Real 1-MT5
0.65 × 43
KuberaCapitalMarkets-Server
0.74 × 386
Exness-MT5Real5
0.83 × 614
13 daha fazla...
每次投入本金1/24，盈亏比1:3， 每次盈利后全部投入下次交易，连续成功三次为一个周期。整体为1:64的盈亏比。
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.22 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 00:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.23 09:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 01:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 20:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 20:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.22 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
