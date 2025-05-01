- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
498
Profit Trade:
319 (64.05%)
Loss Trade:
179 (35.94%)
Best Trade:
124.60 USD
Worst Trade:
-95.20 USD
Profitto lordo:
1 448.28 USD (28 522 pips)
Perdita lorda:
-1 423.15 USD (24 953 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (57.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.61%
Massimo carico di deposito:
151.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
231 (46.39%)
Short Trade:
267 (53.61%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
4.54 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-92.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-190.00 USD (4)
Crescita mensile:
-0.45%
Previsione annuale:
-5.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
127.67 USD
Massimale:
296.85 USD (131.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.00% (298.41 USD)
Per equità:
26.96% (143.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDv
|464
|XAUUSDv
|34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDv
|28
|XAUUSDv
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDv
|3.8K
|XAUUSDv
|-206
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.60 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +57.99 USD
Massima perdita consecutiva: -92.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HYCM-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni