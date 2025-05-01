SegnaliSezioni
Soleyman Sahebi

King Sol

Soleyman Sahebi
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -27%
HYCM-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
498
Profit Trade:
319 (64.05%)
Loss Trade:
179 (35.94%)
Best Trade:
124.60 USD
Worst Trade:
-95.20 USD
Profitto lordo:
1 448.28 USD (28 522 pips)
Perdita lorda:
-1 423.15 USD (24 953 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (57.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.61%
Massimo carico di deposito:
151.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
231 (46.39%)
Short Trade:
267 (53.61%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
4.54 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-92.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-190.00 USD (4)
Crescita mensile:
-0.45%
Previsione annuale:
-5.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
127.67 USD
Massimale:
296.85 USD (131.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.00% (298.41 USD)
Per equità:
26.96% (143.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDv 464
XAUUSDv 34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDv 28
XAUUSDv -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDv 3.8K
XAUUSDv -206
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.60 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +57.99 USD
Massima perdita consecutiva: -92.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HYCM-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.07.29 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 15:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.07 16:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 18:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 11:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
