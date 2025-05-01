SinyallerBölümler
Soleyman Sahebi

King Sol

Soleyman Sahebi
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -27%
HYCM-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
319 (64.05%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (35.94%)
En iyi işlem:
124.60 USD
En kötü işlem:
-95.20 USD
Brüt kâr:
1 448.28 USD (28 522 pips)
Brüt zarar:
-1 423.15 USD (24 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (57.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.61%
Maks. mevduat yükü:
151.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
231 (46.39%)
Satış işlemleri:
267 (53.61%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
4.54 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-92.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-190.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.56%
Yıllık tahmin:
-18.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
127.67 USD
Maksimum:
296.85 USD (131.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.00% (298.41 USD)
Varlığa göre:
26.96% (143.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDv 464
XAUUSDv 34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDv 28
XAUUSDv -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDv 3.8K
XAUUSDv -206
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.60 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +57.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HYCM-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.29 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 15:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.07 16:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 18:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 11:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
