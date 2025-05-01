- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
319 (64.05%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (35.94%)
En iyi işlem:
124.60 USD
En kötü işlem:
-95.20 USD
Brüt kâr:
1 448.28 USD (28 522 pips)
Brüt zarar:
-1 423.15 USD (24 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (57.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.61%
Maks. mevduat yükü:
151.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
231 (46.39%)
Satış işlemleri:
267 (53.61%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
4.54 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-92.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-190.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.56%
Yıllık tahmin:
-18.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
127.67 USD
Maksimum:
296.85 USD (131.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.00% (298.41 USD)
Varlığa göre:
26.96% (143.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDv
|464
|XAUUSDv
|34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDv
|28
|XAUUSDv
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDv
|3.8K
|XAUUSDv
|-206
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +124.60 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +57.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HYCM-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
