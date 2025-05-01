SignauxSections
Soleyman Sahebi

King Sol

Soleyman Sahebi
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -27%
HYCM-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
498
Bénéfice trades:
319 (64.05%)
Perte trades:
179 (35.94%)
Meilleure transaction:
124.60 USD
Pire transaction:
-95.20 USD
Bénéfice brut:
1 448.28 USD (28 522 pips)
Perte brute:
-1 423.15 USD (24 953 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (57.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
124.60 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
4.61%
Charge de dépôt maximale:
151.52%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
231 (46.39%)
Courts trades:
267 (53.61%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
4.54 USD
Perte moyenne:
-7.95 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-92.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-190.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.11%
Prévision annuelle:
-1.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
127.67 USD
Maximal:
296.85 USD (131.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.00% (298.41 USD)
Par fonds propres:
26.96% (143.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDv 464
XAUUSDv 34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDv 28
XAUUSDv -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDv 3.8K
XAUUSDv -206
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.60 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +57.99 USD
Perte consécutive maximale: -92.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HYCM-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.07.29 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 15:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.07 16:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 18:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 11:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 13:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
