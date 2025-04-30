SinyallerBölümler
Salvatore Amato

Pu462 Mauri

Salvatore Amato
0 inceleme
Güvenilirlik
140 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 113%
PUPrime-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 563
Kârla kapanan işlemler:
1 176 (75.23%)
Zararla kapanan işlemler:
387 (24.76%)
En iyi işlem:
469.59 EUR
En kötü işlem:
-905.58 EUR
Brüt kâr:
17 893.52 EUR (162 567 pips)
Brüt zarar:
-11 530.12 EUR (134 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (90.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
587.42 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
66.23%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.65
Alış işlemleri:
708 (45.30%)
Satış işlemleri:
855 (54.70%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
4.07 EUR
Ortalama kâr:
15.22 EUR
Ortalama zarar:
-29.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-78.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 745.64 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.62%
Yıllık tahmin:
8.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
660.73 EUR
Maksimum:
1 745.64 EUR (15.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.60% (736.94 EUR)
Varlığa göre:
3.05% (392.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.s 556
NZDCAD.s 514
AUDNZD.s 392
XAUUSD.s 46
USDCAD.s 27
NZDUSD.s 20
EURAUD.s 6
EURUSD.s 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.s 1.7K
NZDCAD.s 3.2K
AUDNZD.s 2.3K
XAUUSD.s -33
USDCAD.s 29
NZDUSD.s 33
EURAUD.s -65
EURUSD.s 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.s 11K
NZDCAD.s 9.7K
AUDNZD.s 11K
XAUUSD.s -801
USDCAD.s -503
NZDUSD.s -1.2K
EURAUD.s -1.3K
EURUSD.s 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +469.59 EUR
En kötü işlem: -906 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +90.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -78.38 EUR

