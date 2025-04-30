SignauxSections
Salvatore Amato

Pu462 Mauri

Salvatore Amato
0 avis
Fiabilité
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 113%
PUPrime-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 563
Bénéfice trades:
1 176 (75.23%)
Perte trades:
387 (24.76%)
Meilleure transaction:
469.59 EUR
Pire transaction:
-905.58 EUR
Bénéfice brut:
17 893.52 EUR (162 567 pips)
Perte brute:
-11 530.12 EUR (134 985 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (90.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
587.42 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
66.23%
Charge de dépôt maximale:
0.89%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.65
Longs trades:
708 (45.30%)
Courts trades:
855 (54.70%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
4.07 EUR
Bénéfice moyen:
15.22 EUR
Perte moyenne:
-29.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-78.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 745.64 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.68%
Prévision annuelle:
8.29%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
660.73 EUR
Maximal:
1 745.64 EUR (15.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.60% (736.94 EUR)
Par fonds propres:
3.05% (392.41 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.s 556
NZDCAD.s 514
AUDNZD.s 392
XAUUSD.s 46
USDCAD.s 27
NZDUSD.s 20
EURAUD.s 6
EURUSD.s 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.s 1.7K
NZDCAD.s 3.2K
AUDNZD.s 2.3K
XAUUSD.s -33
USDCAD.s 29
NZDUSD.s 33
EURAUD.s -65
EURUSD.s 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.s 11K
NZDCAD.s 9.7K
AUDNZD.s 11K
XAUUSD.s -801
USDCAD.s -503
NZDUSD.s -1.2K
EURAUD.s -1.3K
EURUSD.s 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +469.59 EUR
Pire transaction: -906 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +90.74 EUR
Perte consécutive maximale: -78.38 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 20:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
