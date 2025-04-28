- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
84 (69.42%)
Loss Trade:
37 (30.58%)
Best Trade:
600.44 SGD
Worst Trade:
-1 392.54 SGD
Profitto lordo:
5 317.64 SGD (319 987 pips)
Perdita lorda:
-6 081.39 SGD (297 978 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (533.37 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
621.84 SGD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
13.53%
Massimo carico di deposito:
52.88%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
59 (48.76%)
Short Trade:
62 (51.24%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-6.31 SGD
Profitto medio:
63.31 SGD
Perdita media:
-164.36 SGD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 059.94 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-1 398.19 SGD (2)
Crescita mensile:
-29.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 265.04 SGD
Massimale:
2 166.26 SGD (47.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.54% (2 166.26 SGD)
Per equità:
13.22% (579.04 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|52
|US30Cash
|43
|USDJPY
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-705
|US30Cash
|179
|USDJPY
|-73
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-1.4K
|US30Cash
|27K
|USDJPY
|-3.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +600.44 SGD
Worst Trade: -1 393 SGD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +533.37 SGD
Massima perdita consecutiva: -1 059.94 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ArumTrade-Server
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.05 × 21
|
Exness-MT5Real12
|0.06 × 31
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 65
|
Exness-MT5Real5
|0.12 × 205
|
RannForex-Server
|0.13 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|0.14 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.15 × 48
|
XMAU-MT5
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live
|0.26 × 280
|
TitanFX-MT5-01
|0.28 × 130
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.31 × 673
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5
|0.35 × 31
Non ci sono recensioni
