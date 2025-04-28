SegnaliSezioni
XAUDEX

Vincent John Tan
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
84 (69.42%)
Loss Trade:
37 (30.58%)
Best Trade:
600.44 SGD
Worst Trade:
-1 392.54 SGD
Profitto lordo:
5 317.64 SGD (319 987 pips)
Perdita lorda:
-6 081.39 SGD (297 978 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (533.37 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
621.84 SGD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
13.53%
Massimo carico di deposito:
52.88%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
59 (48.76%)
Short Trade:
62 (51.24%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-6.31 SGD
Profitto medio:
63.31 SGD
Perdita media:
-164.36 SGD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 059.94 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-1 398.19 SGD (2)
Crescita mensile:
-29.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 265.04 SGD
Massimale:
2 166.26 SGD (47.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.54% (2 166.26 SGD)
Per equità:
13.22% (579.04 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 52
US30Cash 43
USDJPY 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -705
US30Cash 179
USDJPY -73
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -1.4K
US30Cash 27K
USDJPY -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +600.44 SGD
Worst Trade: -1 393 SGD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +533.37 SGD
Massima perdita consecutiva: -1 059.94 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
AlfaForexRU-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 12
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ArumTrade-Server
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.05 × 21
Exness-MT5Real12
0.06 × 31
Exness-MT5Real7
0.09 × 65
Exness-MT5Real5
0.12 × 205
RannForex-Server
0.13 × 76
ICMarketsSC-MT5
0.14 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
0.15 × 48
XMAU-MT5
0.22 × 9
Tickmill-Live
0.26 × 280
TitanFX-MT5-01
0.28 × 130
ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 673
ForexClub-MT5 Real Server
0.33 × 6
XMGlobal-MT5
0.35 × 31
22 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 02:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 14:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 01:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 16:41
Share of trading days is too low
2025.05.02 16:41
Share of days for 80% of trades is too low
