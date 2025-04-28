SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUDEX
Vincent John Tan

XAUDEX

Vincent John Tan
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
84 (69.42%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (30.58%)
En iyi işlem:
600.44 SGD
En kötü işlem:
-1 392.54 SGD
Brüt kâr:
5 317.64 SGD (319 987 pips)
Brüt zarar:
-6 081.39 SGD (297 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (533.37 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
621.84 SGD (2)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
13.53%
Maks. mevduat yükü:
52.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
59 (48.76%)
Satış işlemleri:
62 (51.24%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-6.31 SGD
Ortalama kâr:
63.31 SGD
Ortalama zarar:
-164.36 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 059.94 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 398.19 SGD (2)
Aylık büyüme:
-29.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 265.04 SGD
Maksimum:
2 166.26 SGD (47.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.54% (2 166.26 SGD)
Varlığa göre:
13.22% (579.04 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 52
US30Cash 43
USDJPY 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -705
US30Cash 179
USDJPY -73
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -1.4K
US30Cash 27K
USDJPY -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +600.44 SGD
En kötü işlem: -1 393 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +533.37 SGD
Maksimum ardışık zarar: -1 059.94 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
AlfaForexRU-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 12
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ArumTrade-Server
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.05 × 21
Exness-MT5Real12
0.06 × 31
Exness-MT5Real7
0.09 × 65
Exness-MT5Real5
0.12 × 205
RannForex-Server
0.13 × 76
ICMarketsSC-MT5
0.14 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
0.15 × 48
XMAU-MT5
0.22 × 9
Tickmill-Live
0.26 × 280
TitanFX-MT5-01
0.28 × 130
ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 673
ForexClub-MT5 Real Server
0.33 × 6
XMGlobal-MT5
0.35 × 31
22 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 02:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 14:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 01:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 16:41
Share of trading days is too low
2025.05.02 16:41
Share of days for 80% of trades is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUDEX
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
3.8K
SGD
21
98%
121
69%
14%
0.87
-6.31
SGD
40%
1:500
Kopyala

