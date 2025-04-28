SignauxSections
Vincent John Tan

XAUDEX

Vincent John Tan
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -20%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
83 (69.16%)
Perte trades:
37 (30.83%)
Meilleure transaction:
600.44 SGD
Pire transaction:
-1 392.54 SGD
Bénéfice brut:
5 161.36 SGD (319 866 pips)
Perte brute:
-6 081.39 SGD (297 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (533.37 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
621.84 SGD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
13.53%
Charge de dépôt maximale:
52.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
58 (48.33%)
Courts trades:
62 (51.67%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-7.67 SGD
Bénéfice moyen:
62.19 SGD
Perte moyenne:
-164.36 SGD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 059.94 SGD)
Perte consécutive maximale:
-1 398.19 SGD (2)
Croissance mensuelle:
-31.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 265.04 SGD
Maximal:
2 166.26 SGD (47.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.54% (2 166.26 SGD)
Par fonds propres:
13.22% (579.04 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 51
US30Cash 43
USDJPY 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -828
US30Cash 179
USDJPY -73
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -1.5K
US30Cash 27K
USDJPY -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +600.44 SGD
Pire transaction: -1 393 SGD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +533.37 SGD
Perte consécutive maximale: -1 059.94 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
AlfaForexRU-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 12
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ArumTrade-Server
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.05 × 21
Exness-MT5Real12
0.06 × 31
Exness-MT5Real7
0.09 × 65
Exness-MT5Real5
0.12 × 205
RannForex-Server
0.13 × 76
ICMarketsSC-MT5
0.14 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
0.15 × 48
XMAU-MT5
0.22 × 9
Tickmill-Live
0.26 × 280
TitanFX-MT5-01
0.28 × 130
ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 673
ForexClub-MT5 Real Server
0.33 × 6
XMGlobal-MT5
0.35 × 31
22 plus...
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.69% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 02:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 14:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 01:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 16:41
Share of trading days is too low
2025.05.02 16:41
Share of days for 80% of trades is too low
