- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
83 (69.16%)
Perte trades:
37 (30.83%)
Meilleure transaction:
600.44 SGD
Pire transaction:
-1 392.54 SGD
Bénéfice brut:
5 161.36 SGD (319 866 pips)
Perte brute:
-6 081.39 SGD (297 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (533.37 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
621.84 SGD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
13.53%
Charge de dépôt maximale:
52.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
58 (48.33%)
Courts trades:
62 (51.67%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-7.67 SGD
Bénéfice moyen:
62.19 SGD
Perte moyenne:
-164.36 SGD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 059.94 SGD)
Perte consécutive maximale:
-1 398.19 SGD (2)
Croissance mensuelle:
-31.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 265.04 SGD
Maximal:
2 166.26 SGD (47.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.54% (2 166.26 SGD)
Par fonds propres:
13.22% (579.04 SGD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|51
|US30Cash
|43
|USDJPY
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|-828
|US30Cash
|179
|USDJPY
|-73
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-1.5K
|US30Cash
|27K
|USDJPY
|-3.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +600.44 SGD
Pire transaction: -1 393 SGD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +533.37 SGD
Perte consécutive maximale: -1 059.94 SGD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ArumTrade-Server
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.05 × 21
|
Exness-MT5Real12
|0.06 × 31
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 65
|
Exness-MT5Real5
|0.12 × 205
|
RannForex-Server
|0.13 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|0.14 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.15 × 48
|
XMAU-MT5
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live
|0.26 × 280
|
TitanFX-MT5-01
|0.28 × 130
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.31 × 673
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5
|0.35 × 31
