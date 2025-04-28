Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 9 XMGlobal-MT5 12 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 1 AlfaForexRU-Real 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 3 XMGlobal-MT5 7 0.00 × 12 Exness-MT5Real8 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 ArumTrade-Server 0.00 × 4 Tradeview-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.05 × 21 Exness-MT5Real12 0.06 × 31 Exness-MT5Real7 0.09 × 65 Exness-MT5Real5 0.12 × 205 RannForex-Server 0.13 × 76 ICMarketsSC-MT5 0.14 × 358 ForexTimeFXTM-Live01 0.15 × 48 XMAU-MT5 0.22 × 9 Tickmill-Live 0.26 × 280 TitanFX-MT5-01 0.28 × 130 ICMarketsSC-MT5-2 0.31 × 673 ForexClub-MT5 Real Server 0.33 × 6 XMGlobal-MT5 0.35 × 31 22 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou