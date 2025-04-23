- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
39 (84.78%)
Loss Trade:
7 (15.22%)
Best Trade:
40.82 USD
Worst Trade:
-18.68 USD
Profitto lordo:
826.29 USD (1 958 920 pips)
Perdita lorda:
-45.80 USD (45 814 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (311.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
402.98 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
48.45%
Massimo carico di deposito:
12.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
31.16
Long Trade:
46 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
18.04
Profitto previsto:
16.97 USD
Profitto medio:
21.19 USD
Perdita media:
-6.54 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-25.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.05 USD (3)
Crescita mensile:
15.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
25.05 USD (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.16% (25.05 USD)
Per equità:
39.42% (800.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|655
|BTCUSD
|126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|655K
|BTCUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.82 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +311.30 USD
Massima perdita consecutiva: -25.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
62 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Only for the Brave
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
14
0%
46
84%
48%
18.04
16.97
USD
USD
39%
1:200