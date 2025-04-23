SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Senraphael001
Agus Salim

Senraphael001

Agus Salim
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
39 (84.78%)
Perte trades:
7 (15.22%)
Meilleure transaction:
40.82 USD
Pire transaction:
-18.68 USD
Bénéfice brut:
826.29 USD (1 958 920 pips)
Perte brute:
-45.80 USD (45 814 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (311.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
402.98 USD (13)
Ratio de Sharpe:
1.18
Activité de trading:
47.45%
Charge de dépôt maximale:
12.28%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
31.16
Longs trades:
46 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
18.04
Rendement attendu:
16.97 USD
Bénéfice moyen:
21.19 USD
Perte moyenne:
-6.54 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-25.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.05 USD (3)
Croissance mensuelle:
15.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
25.05 USD (1.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.16% (25.05 USD)
Par fonds propres:
39.42% (800.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 42
BTCUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 655
BTCUSD 126
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 655K
BTCUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.82 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +311.30 USD
Perte consécutive maximale: -25.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
62 plus...
Only for the Brave
Aucun avis
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 00:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.02 06:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
