- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
39 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.22%)
En iyi işlem:
40.82 USD
En kötü işlem:
-18.68 USD
Brüt kâr:
826.29 USD (1 958 920 pips)
Brüt zarar:
-45.80 USD (45 814 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (311.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
402.98 USD (13)
Sharpe oranı:
1.18
Alım-satım etkinliği:
48.45%
Maks. mevduat yükü:
12.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
31.16
Alış işlemleri:
46 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
18.04
Beklenen getiri:
16.97 USD
Ortalama kâr:
21.19 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-25.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.05 USD (3)
Aylık büyüme:
15.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
25.05 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.16% (25.05 USD)
Varlığa göre:
39.42% (800.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|655
|BTCUSD
|126
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|655K
|BTCUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.82 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +311.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Only for the Brave
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
14
0%
46
84%
48%
18.04
16.97
USD
USD
39%
1:200