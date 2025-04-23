SinyallerBölümler
Agus Salim

Senraphael001

Agus Salim
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 42%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
39 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.22%)
En iyi işlem:
40.82 USD
En kötü işlem:
-18.68 USD
Brüt kâr:
826.29 USD (1 958 920 pips)
Brüt zarar:
-45.80 USD (45 814 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (311.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
402.98 USD (13)
Sharpe oranı:
1.18
Alım-satım etkinliği:
48.45%
Maks. mevduat yükü:
12.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
31.16
Alış işlemleri:
46 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
18.04
Beklenen getiri:
16.97 USD
Ortalama kâr:
21.19 USD
Ortalama zarar:
-6.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-25.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.05 USD (3)
Aylık büyüme:
15.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
25.05 USD (1.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.16% (25.05 USD)
Varlığa göre:
39.42% (800.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 42
BTCUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 655
BTCUSD 126
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 655K
BTCUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.82 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +311.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
63 daha fazla...
Only for the Brave
İnceleme yok
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 15:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 00:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 03:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.02 06:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
