Trade:
208
Profit Trade:
166 (79.80%)
Loss Trade:
42 (20.19%)
Best Trade:
13.55 USD
Worst Trade:
-21.58 USD
Profitto lordo:
430.26 USD (22 747 pips)
Perdita lorda:
-387.28 USD (18 974 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (81.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.04 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
7.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
122 (58.65%)
Short Trade:
86 (41.35%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-9.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-64.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.94 USD (4)
Crescita mensile:
-3.16%
Previsione annuale:
-38.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.40 USD
Massimale:
106.26 USD (12.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.03% (105.98 USD)
Per equità:
3.79% (31.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.55 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +81.04 USD
Massima perdita consecutiva: -64.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Hello there,
This is the signal of Gold Breakout Scalper Pro: a non Martingale/Grid Gold EA with fixed SL. Why choose this EA?
- No Grid/Martingale
- Fixed SL
- Has small SL of only $5 per 0.01 lot
- No over trading (only 1 trade per day)
- Can be used on prop firms
