Ajaya Pokhrel

Gold Breakout Scalper Pro

Ajaya Pokhrel
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
208
Profit Trade:
166 (79.80%)
Loss Trade:
42 (20.19%)
Best Trade:
13.55 USD
Worst Trade:
-21.58 USD
Profitto lordo:
430.26 USD (22 747 pips)
Perdita lorda:
-387.28 USD (18 974 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (81.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.04 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
7.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
122 (58.65%)
Short Trade:
86 (41.35%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-9.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-64.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.94 USD (4)
Crescita mensile:
-3.16%
Previsione annuale:
-38.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.40 USD
Massimale:
106.26 USD (12.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.03% (105.98 USD)
Per equità:
3.79% (31.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 43
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.55 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +81.04 USD
Massima perdita consecutiva: -64.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
Hello there,

This is the signal of Gold Breakout Scalper Pro: a non Martingale/Grid Gold EA with fixed SL. Why choose this EA?

  • No Grid/Martingale
  • Fixed SL
  • Has small SL of only $5 per 0.01 lot
  • No over trading (only 1 trade per day)
  • Can be used on prop firms


2025.07.21 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.94% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 14:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.