Ajaya Pokhrel

Gold Breakout Scalper Pro

Ajaya Pokhrel
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
208
Bénéfice trades:
166 (79.80%)
Perte trades:
42 (20.19%)
Meilleure transaction:
13.55 USD
Pire transaction:
-21.58 USD
Bénéfice brut:
430.26 USD (22 747 pips)
Perte brute:
-387.28 USD (18 974 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (81.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
81.04 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.02%
Charge de dépôt maximale:
7.50%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
122 (58.65%)
Courts trades:
86 (41.35%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
2.59 USD
Perte moyenne:
-9.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-64.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.94 USD (4)
Croissance mensuelle:
-3.16%
Prévision annuelle:
-38.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.40 USD
Maximal:
106.26 USD (12.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.03% (105.98 USD)
Par fonds propres:
3.79% (31.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 43
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.55 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +81.04 USD
Perte consécutive maximale: -64.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5692
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
Hello there,

This is the signal of Gold Breakout Scalper Pro: a non Martingale/Grid Gold EA with fixed SL. Why choose this EA?

  • No Grid/Martingale
  • Fixed SL
  • Has small SL of only $5 per 0.01 lot
  • No over trading (only 1 trade per day)
  • Can be used on prop firms


