Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Breakout Scalper Pro
Ajaya Pokhrel

Gold Breakout Scalper Pro

Ajaya Pokhrel
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
166 (79.80%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (20.19%)
En iyi işlem:
13.55 USD
En kötü işlem:
-21.58 USD
Brüt kâr:
430.26 USD (22 747 pips)
Brüt zarar:
-387.28 USD (18 974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (81.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.04 USD (41)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
7.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
122 (58.65%)
Satış işlemleri:
86 (41.35%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
-9.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-64.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.94 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.16%
Yıllık tahmin:
-38.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.40 USD
Maksimum:
106.26 USD (12.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.03% (105.98 USD)
Varlığa göre:
3.79% (31.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 208
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 43
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.55 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +81.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Hello there,

This is the signal of Gold Breakout Scalper Pro: a non Martingale/Grid Gold EA with fixed SL. Why choose this EA?

  • No Grid/Martingale
  • Fixed SL
  • Has small SL of only $5 per 0.01 lot
  • No over trading (only 1 trade per day)
  • Can be used on prop firms


İnceleme yok
2025.07.21 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.94% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 14:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 14:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Breakout Scalper Pro
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
413
USD
23
100%
208
79%
0%
1.11
0.21
USD
12%
1:500
