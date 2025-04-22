- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
166 (79.80%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (20.19%)
En iyi işlem:
13.55 USD
En kötü işlem:
-21.58 USD
Brüt kâr:
430.26 USD (22 747 pips)
Brüt zarar:
-387.28 USD (18 974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (81.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.04 USD (41)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
7.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
122 (58.65%)
Satış işlemleri:
86 (41.35%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
-9.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-64.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.94 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.16%
Yıllık tahmin:
-38.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.40 USD
Maksimum:
106.26 USD (12.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.03% (105.98 USD)
Varlığa göre:
3.79% (31.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|43
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.55 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +81.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hello there,
This is the signal of Gold Breakout Scalper Pro: a non Martingale/Grid Gold EA with fixed SL. Why choose this EA?
- No Grid/Martingale
- Fixed SL
- Has small SL of only $5 per 0.01 lot
- No over trading (only 1 trade per day)
- Can be used on prop firms
