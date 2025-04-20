SegnaliSezioni
Prayutsilp Jayanama

ProJPFX

Prayutsilp Jayanama
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 217%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
568
Profit Trade:
394 (69.36%)
Loss Trade:
174 (30.63%)
Best Trade:
8 530.60 THB
Worst Trade:
-4 723.35 THB
Profitto lordo:
230 187.34 THB (11 872 155 pips)
Perdita lorda:
-151 173.10 THB (5 339 646 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6 358.90 THB)
Massimo profitto consecutivo:
21 123.07 THB (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
47.12%
Massimo carico di deposito:
32.60%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
288 (50.70%)
Short Trade:
280 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
139.11 THB
Profitto medio:
584.23 THB
Perdita media:
-868.81 THB
Massime perdite consecutive:
10 (-25 467.21 THB)
Massima perdita consecutiva:
-25 467.21 THB (10)
Crescita mensile:
7.99%
Previsione annuale:
96.90%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 275.35 THB
Massimale:
38 143.10 THB (55.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.39% (38 143.10 THB)
Per equità:
69.24% (44 503.97 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCXAU 507
XAUUSD 39
EURUSD 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCXAU 3.7K
XAUUSD -383
EURUSD -806
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCXAU 1.5M
XAUUSD -93K
EURUSD -20K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 530.60 THB
Worst Trade: -4 723 THB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +6 358.90 THB
Massima perdita consecutiva: -25 467.21 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
FXOpen-MT5
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
GoMarkets-Live
0.13 × 70
AdmiralMarkets-Live
0.33 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 30
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.56 × 73
ICMarketsSC-MT5-4
3.80 × 106
RoboForex-ECN
4.00 × 5
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
5.25 × 400
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
ECMarkets-Server
12.00 × 1
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
17.81 × 16
Exness-MT5Real6
22.20 × 326
Exness-MT5Real
27.63 × 112
ProJPFX is a slow and steady trading strategy
Non ci sono recensioni
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 19:02
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 10:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 14:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 09:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 08:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 18:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 02:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 13:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
