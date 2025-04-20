- Crescita
Trade:
568
Profit Trade:
394 (69.36%)
Loss Trade:
174 (30.63%)
Best Trade:
8 530.60 THB
Worst Trade:
-4 723.35 THB
Profitto lordo:
230 187.34 THB (11 872 155 pips)
Perdita lorda:
-151 173.10 THB (5 339 646 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6 358.90 THB)
Massimo profitto consecutivo:
21 123.07 THB (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
47.12%
Massimo carico di deposito:
32.60%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
288 (50.70%)
Short Trade:
280 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
139.11 THB
Profitto medio:
584.23 THB
Perdita media:
-868.81 THB
Massime perdite consecutive:
10 (-25 467.21 THB)
Massima perdita consecutiva:
-25 467.21 THB (10)
Crescita mensile:
7.99%
Previsione annuale:
96.90%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 275.35 THB
Massimale:
38 143.10 THB (55.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.39% (38 143.10 THB)
Per equità:
69.24% (44 503.97 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCXAU
|507
|XAUUSD
|39
|EURUSD
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCXAU
|3.7K
|XAUUSD
|-383
|EURUSD
|-806
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCXAU
|1.5M
|XAUUSD
|-93K
|EURUSD
|-20K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 530.60 THB
Worst Trade: -4 723 THB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +6 358.90 THB
Massima perdita consecutiva: -25 467.21 THB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.13 × 70
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 30
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.80 × 106
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 5
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|5.25 × 400
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|17.81 × 16
|
Exness-MT5Real6
|22.20 × 326
|
Exness-MT5Real
|27.63 × 112
ProJPFX is a slow and steady trading strategy
