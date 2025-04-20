SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ProJPFX
Prayutsilp Jayanama

ProJPFX

Prayutsilp Jayanama
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 217%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
571
Kârla kapanan işlemler:
397 (69.52%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (30.47%)
En iyi işlem:
8 530.60 THB
En kötü işlem:
-4 723.35 THB
Brüt kâr:
230 308.09 THB (11 882 139 pips)
Brüt zarar:
-151 173.10 THB (5 339 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6 358.90 THB)
Maksimum ardışık kâr:
21 123.07 THB (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
47.12%
Maks. mevduat yükü:
32.60%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
289 (50.61%)
Satış işlemleri:
282 (49.39%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
138.59 THB
Ortalama kâr:
580.12 THB
Ortalama zarar:
-868.81 THB
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-25 467.21 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-25 467.21 THB (10)
Aylık büyüme:
7.95%
Yıllık tahmin:
97.81%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 275.35 THB
Maksimum:
38 143.10 THB (55.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.39% (38 143.10 THB)
Varlığa göre:
69.24% (44 503.97 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCXAU 510
XAUUSD 39
EURUSD 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCXAU 3.7K
XAUUSD -383
EURUSD -806
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCXAU 1.5M
XAUUSD -93K
EURUSD -20K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 530.60 THB
En kötü işlem: -4 723 THB
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +6 358.90 THB
Maksimum ardışık zarar: -25 467.21 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
FXOpen-MT5
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
GoMarkets-Live
0.13 × 70
AdmiralMarkets-Live
0.33 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 30
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.56 × 73
ICMarketsSC-MT5-4
3.80 × 106
RoboForex-ECN
4.00 × 5
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
5.25 × 400
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
ECMarkets-Server
12.00 × 1
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
17.81 × 16
Exness-MT5Real6
22.20 × 326
Exness-MT5Real
27.63 × 112
ProJPFX is a slow and steady trading strategy
İnceleme yok
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 19:02
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 10:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 14:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 09:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 08:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 18:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 02:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 13:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
