İşlemler:
571
Kârla kapanan işlemler:
397 (69.52%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (30.47%)
En iyi işlem:
8 530.60 THB
En kötü işlem:
-4 723.35 THB
Brüt kâr:
230 308.09 THB (11 882 139 pips)
Brüt zarar:
-151 173.10 THB (5 339 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6 358.90 THB)
Maksimum ardışık kâr:
21 123.07 THB (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
47.12%
Maks. mevduat yükü:
32.60%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
289 (50.61%)
Satış işlemleri:
282 (49.39%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
138.59 THB
Ortalama kâr:
580.12 THB
Ortalama zarar:
-868.81 THB
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-25 467.21 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-25 467.21 THB (10)
Aylık büyüme:
7.95%
Yıllık tahmin:
97.81%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 275.35 THB
Maksimum:
38 143.10 THB (55.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.39% (38 143.10 THB)
Varlığa göre:
69.24% (44 503.97 THB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCXAU
|510
|XAUUSD
|39
|EURUSD
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCXAU
|3.7K
|XAUUSD
|-383
|EURUSD
|-806
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCXAU
|1.5M
|XAUUSD
|-93K
|EURUSD
|-20K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 530.60 THB
En kötü işlem: -4 723 THB
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +6 358.90 THB
Maksimum ardışık zarar: -25 467.21 THB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.13 × 70
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 30
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.80 × 106
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 5
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|5.25 × 400
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|17.81 × 16
|
Exness-MT5Real6
|22.20 × 326
|
Exness-MT5Real
|27.63 × 112
ProJPFX is a slow and steady trading strategy
İnceleme yok
