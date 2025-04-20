- Croissance
Trades:
564
Bénéfice trades:
392 (69.50%)
Perte trades:
172 (30.50%)
Meilleure transaction:
8 530.60 THB
Pire transaction:
-4 723.35 THB
Bénéfice brut:
229 236.94 THB (11 852 065 pips)
Perte brute:
-150 398.38 THB (5 292 305 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (6 358.90 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
21 123.07 THB (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
47.12%
Charge de dépôt maximale:
32.60%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
284 (50.35%)
Courts trades:
280 (49.65%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
139.78 THB
Bénéfice moyen:
584.79 THB
Perte moyenne:
-874.41 THB
Pertes consécutives maximales:
10 (-25 467.21 THB)
Perte consécutive maximale:
-25 467.21 THB (10)
Croissance mensuelle:
8.66%
Prévision annuelle:
105.04%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 275.35 THB
Maximal:
38 143.10 THB (55.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.39% (38 143.10 THB)
Par fonds propres:
69.24% (44 503.97 THB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCXAU
|503
|XAUUSD
|39
|EURUSD
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCXAU
|3.7K
|XAUUSD
|-383
|EURUSD
|-806
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCXAU
|1.6M
|XAUUSD
|-93K
|EURUSD
|-20K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Live
|0.13 × 70
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 30
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.80 × 106
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 5
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|5.25 × 400
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|17.81 × 16
|
Exness-MT5Real6
|22.20 × 326
|
Exness-MT5Real
|27.63 × 112
ProJPFX is a slow and steady trading strategy
Aucun avis
