Prayutsilp Jayanama

ProJPFX

Prayutsilp Jayanama
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 216%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
564
Bénéfice trades:
392 (69.50%)
Perte trades:
172 (30.50%)
Meilleure transaction:
8 530.60 THB
Pire transaction:
-4 723.35 THB
Bénéfice brut:
229 236.94 THB (11 852 065 pips)
Perte brute:
-150 398.38 THB (5 292 305 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (6 358.90 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
21 123.07 THB (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
47.12%
Charge de dépôt maximale:
32.60%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
284 (50.35%)
Courts trades:
280 (49.65%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
139.78 THB
Bénéfice moyen:
584.79 THB
Perte moyenne:
-874.41 THB
Pertes consécutives maximales:
10 (-25 467.21 THB)
Perte consécutive maximale:
-25 467.21 THB (10)
Croissance mensuelle:
8.66%
Prévision annuelle:
105.04%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 275.35 THB
Maximal:
38 143.10 THB (55.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.39% (38 143.10 THB)
Par fonds propres:
69.24% (44 503.97 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCXAU 503
XAUUSD 39
EURUSD 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCXAU 3.7K
XAUUSD -383
EURUSD -806
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCXAU 1.6M
XAUUSD -93K
EURUSD -20K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 530.60 THB
Pire transaction: -4 723 THB
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +6 358.90 THB
Perte consécutive maximale: -25 467.21 THB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
FXOpen-MT5
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
GoMarkets-Live
0.13 × 70
AdmiralMarkets-Live
0.33 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 30
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.56 × 73
ICMarketsSC-MT5-4
3.80 × 106
RoboForex-ECN
4.00 × 5
Tickmill-Live
4.17 × 6
Exness-MT5Real15
5.25 × 400
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
ECMarkets-Server
12.00 × 1
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
17.81 × 16
Exness-MT5Real6
22.20 × 326
Exness-MT5Real
27.63 × 112
ProJPFX is a slow and steady trading strategy
Aucun avis
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 19:02
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 10:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 14:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 09:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.03 08:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 18:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 02:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 13:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 18:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ProJPFX
30 USD par mois
216%
0
0
USD
79K
THB
31
87%
564
69%
47%
1.52
139.78
THB
69%
1:100
Copier

