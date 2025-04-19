SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Quantum Emperor low risk
Pitt Petruschke

Quantum Emperor low risk

Pitt Petruschke
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
574
Profit Trade:
540 (94.07%)
Loss Trade:
34 (5.92%)
Best Trade:
7.37 USD
Worst Trade:
-25.60 USD
Profitto lordo:
572.52 USD (61 560 pips)
Perdita lorda:
-402.85 USD (39 185 pips)
Vincite massime consecutive:
105 (96.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.13 USD (105)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
58.83%
Massimo carico di deposito:
8.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
348 (60.63%)
Short Trade:
226 (39.37%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-11.85 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-127.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.96 USD (5)
Crescita mensile:
23.69%
Previsione annuale:
287.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
173.81 USD (25.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.56% (173.81 USD)
Per equità:
28.20% (176.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 574
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 170
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.37 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 105
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +96.13 USD
Massima perdita consecutiva: -127.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 99
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 365
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.35 × 141
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.43 × 563
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
1.00 × 5
RoboForex-ECN-3
1.32 × 31
Exness-Real
1.50 × 44
AdmiralMarkets-Live3
1.61 × 116
33 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Quantum Logic Steady Growth ist ein vollautomatisiertes Handelssignal, das auf einer bewährten Marktlogik basiert. Es wurde speziell für Anleger konzipiert, die Wert auf langfristige Stabilität, Sicherheit und kontrolliertes Wachstum legen.

⚙️ Technische Merkmale:

  • Extrem konservative Handelsfrequenz

  • Strenges Money Management – Kein Nachkaufen, kein Risiko-Stacking

  • Ausgeklügelte Logik zur Trendbestätigung und Filterung schwacher Marktlagen

  • Optimiert für ruhige, aber nachhaltige Kontenentwicklung

📊 Strategie im Überblick:

  • Fokus auf Major-Pairs mit hoher Liquidität

  • Kein Martingale, kein Grid

  • Trades mit klar definiertem Risiko-Rendite-Verhältnis

  • Ideales Signal für Kapitalerhalt mit Wachstumspotenzial

💼 Empfohlene Voraussetzungen:

  • Broker: ECN / Raw Spread

  • Kapital: mindestens 1.000 USD

  • Hebel: 1:500 oder höher empfohlen

⚠️ Hinweis: Dieses System wurde auf eine sehr konservative Einstellung konfiguriert. Erwartet wird ein langsames, aber stetiges Wachstum mit minimalem Drawdown.

➡️ Jetzt abonnieren und ein zuverlässiges Signal mit ruhiger Performance begleiten!


Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.28 18:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 18:40
Share of trading days is too low
2025.04.22 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.22 17:28
Share of trading days is too low
2025.04.22 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.19 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.19 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.19 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.19 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.19 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Quantum Emperor low risk
30USD al mese
34%
0
0
USD
670
USD
23
100%
574
94%
59%
1.42
0.30
USD
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.