- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|574
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|170
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 99
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 365
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ThreeTrader-Live
|0.35 × 141
|
Tickmill-Live10
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 563
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 7
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.63 × 81
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|1.32 × 31
|
Exness-Real
|1.50 × 44
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.61 × 116
Quantum Logic Steady Growth ist ein vollautomatisiertes Handelssignal, das auf einer bewährten Marktlogik basiert. Es wurde speziell für Anleger konzipiert, die Wert auf langfristige Stabilität, Sicherheit und kontrolliertes Wachstum legen.
⚙️ Technische Merkmale:
-
Extrem konservative Handelsfrequenz
-
Strenges Money Management – Kein Nachkaufen, kein Risiko-Stacking
-
Ausgeklügelte Logik zur Trendbestätigung und Filterung schwacher Marktlagen
-
Optimiert für ruhige, aber nachhaltige Kontenentwicklung
📊 Strategie im Überblick:
-
Fokus auf Major-Pairs mit hoher Liquidität
-
Kein Martingale, kein Grid
-
Trades mit klar definiertem Risiko-Rendite-Verhältnis
-
Ideales Signal für Kapitalerhalt mit Wachstumspotenzial
💼 Empfohlene Voraussetzungen:
-
Broker: ECN / Raw Spread
-
Kapital: mindestens 1.000 USD
-
Hebel: 1:500 oder höher empfohlen
⚠️ Hinweis: Dieses System wurde auf eine sehr konservative Einstellung konfiguriert. Erwartet wird ein langsames, aber stetiges Wachstum mit minimalem Drawdown.
➡️ Jetzt abonnieren und ein zuverlässiges Signal mit ruhiger Performance begleiten!
