Quantum Logic Steady Growth ist ein vollautomatisiertes Handelssignal, das auf einer bewährten Marktlogik basiert. Es wurde speziell für Anleger konzipiert, die Wert auf langfristige Stabilität, Sicherheit und kontrolliertes Wachstum legen.

⚙️ Technische Merkmale:

Extrem konservative Handelsfrequenz

Strenges Money Management – Kein Nachkaufen, kein Risiko-Stacking

Ausgeklügelte Logik zur Trendbestätigung und Filterung schwacher Marktlagen

Optimiert für ruhige, aber nachhaltige Kontenentwicklung

📊 Strategie im Überblick:

Fokus auf Major-Pairs mit hoher Liquidität

Kein Martingale, kein Grid

Trades mit klar definiertem Risiko-Rendite-Verhältnis

Ideales Signal für Kapitalerhalt mit Wachstumspotenzial

💼 Empfohlene Voraussetzungen:

Broker: ECN / Raw Spread

Kapital: mindestens 1.000 USD

Hebel: 1:500 oder höher empfohlen

⚠️ Hinweis: Dieses System wurde auf eine sehr konservative Einstellung konfiguriert. Erwartet wird ein langsames, aber stetiges Wachstum mit minimalem Drawdown.

