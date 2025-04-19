SignauxSections
Pitt Petruschke

Quantum Emperor low risk

Pitt Petruschke
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
574
Bénéfice trades:
540 (94.07%)
Perte trades:
34 (5.92%)
Meilleure transaction:
7.37 USD
Pire transaction:
-25.60 USD
Bénéfice brut:
572.52 USD (61 560 pips)
Perte brute:
-402.85 USD (39 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
105 (96.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.13 USD (105)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
58.83%
Charge de dépôt maximale:
8.96%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
348 (60.63%)
Courts trades:
226 (39.37%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
1.06 USD
Perte moyenne:
-11.85 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-127.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-127.96 USD (5)
Croissance mensuelle:
23.69%
Prévision annuelle:
287.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
173.81 USD (25.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.56% (173.81 USD)
Par fonds propres:
28.20% (176.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 574
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 170
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 99
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 365
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.35 × 141
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.43 × 563
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
1.00 × 5
RoboForex-ECN-3
1.32 × 31
Exness-Real
1.50 × 44
AdmiralMarkets-Live3
1.61 × 116
33 plus...
Quantum Logic Steady Growth ist ein vollautomatisiertes Handelssignal, das auf einer bewährten Marktlogik basiert. Es wurde speziell für Anleger konzipiert, die Wert auf langfristige Stabilität, Sicherheit und kontrolliertes Wachstum legen.

⚙️ Technische Merkmale:

  • Extrem konservative Handelsfrequenz

  • Strenges Money Management – Kein Nachkaufen, kein Risiko-Stacking

  • Ausgeklügelte Logik zur Trendbestätigung und Filterung schwacher Marktlagen

  • Optimiert für ruhige, aber nachhaltige Kontenentwicklung

📊 Strategie im Überblick:

  • Fokus auf Major-Pairs mit hoher Liquidität

  • Kein Martingale, kein Grid

  • Trades mit klar definiertem Risiko-Rendite-Verhältnis

  • Ideales Signal für Kapitalerhalt mit Wachstumspotenzial

💼 Empfohlene Voraussetzungen:

  • Broker: ECN / Raw Spread

  • Kapital: mindestens 1.000 USD

  • Hebel: 1:500 oder höher empfohlen

⚠️ Hinweis: Dieses System wurde auf eine sehr konservative Einstellung konfiguriert. Erwartet wird ein langsames, aber stetiges Wachstum mit minimalem Drawdown.

➡️ Jetzt abonnieren und ein zuverlässiges Signal mit ruhiger Performance begleiten!


Aucun avis
