Pitt Petruschke

Quantum Emperor low risk

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 34%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
574
Kârla kapanan işlemler:
540 (94.07%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (5.92%)
En iyi işlem:
7.37 USD
En kötü işlem:
-25.60 USD
Brüt kâr:
572.52 USD (61 560 pips)
Brüt zarar:
-402.85 USD (39 185 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
105 (96.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.13 USD (105)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
59.85%
Maks. mevduat yükü:
8.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
348 (60.63%)
Satış işlemleri:
226 (39.37%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-11.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-127.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.96 USD (5)
Aylık büyüme:
20.89%
Yıllık tahmin:
253.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
173.81 USD (25.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.56% (173.81 USD)
Varlığa göre:
28.20% (176.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 574
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 170
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.37 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 105
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +96.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -127.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 99
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 365
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ThreeTrader-Live
0.35 × 141
Tickmill-Live10
0.40 × 5
RoboForex-ECN
0.43 × 563
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 7
Alpari-Pro.ECN2
0.63 × 81
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
AxioryAsia-02Live
1.00 × 5
RoboForex-ECN-3
1.32 × 31
Exness-Real
1.50 × 44
AdmiralMarkets-Live3
1.61 × 116
33 daha fazla...
Quantum Logic Steady Growth ist ein vollautomatisiertes Handelssignal, das auf einer bewährten Marktlogik basiert. Es wurde speziell für Anleger konzipiert, die Wert auf langfristige Stabilität, Sicherheit und kontrolliertes Wachstum legen.

⚙️ Technische Merkmale:

  • Extrem konservative Handelsfrequenz

  • Strenges Money Management – Kein Nachkaufen, kein Risiko-Stacking

  • Ausgeklügelte Logik zur Trendbestätigung und Filterung schwacher Marktlagen

  • Optimiert für ruhige, aber nachhaltige Kontenentwicklung

📊 Strategie im Überblick:

  • Fokus auf Major-Pairs mit hoher Liquidität

  • Kein Martingale, kein Grid

  • Trades mit klar definiertem Risiko-Rendite-Verhältnis

  • Ideales Signal für Kapitalerhalt mit Wachstumspotenzial

💼 Empfohlene Voraussetzungen:

  • Broker: ECN / Raw Spread

  • Kapital: mindestens 1.000 USD

  • Hebel: 1:500 oder höher empfohlen

⚠️ Hinweis: Dieses System wurde auf eine sehr konservative Einstellung konfiguriert. Erwartet wird ein langsames, aber stetiges Wachstum mit minimalem Drawdown.

➡️ Jetzt abonnieren und ein zuverlässiges Signal mit ruhiger Performance begleiten!


İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.87% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.28 18:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 18:40
Share of trading days is too low
2025.04.22 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.22 17:28
Share of trading days is too low
2025.04.22 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.19 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.19 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.19 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.19 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.19 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
