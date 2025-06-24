- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 856
Profit Trade:
1 593 (55.77%)
Loss Trade:
1 263 (44.22%)
Best Trade:
3 394.50 USD
Worst Trade:
-3 359.50 USD
Profitto lordo:
229 672.47 USD (727 690 pips)
Perdita lorda:
-191 242.75 USD (335 752 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (814.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 749.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
8.67%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
10.95
Long Trade:
1 416 (49.58%)
Short Trade:
1 440 (50.42%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
13.46 USD
Profitto medio:
144.18 USD
Perdita media:
-151.42 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 244.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 359.50 USD (1)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
27.63%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
246.73 USD
Massimale:
3 508.36 USD (5.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (3 506.36 USD)
Per equità:
1.91% (1 075.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2852
|EURUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|38K
|EURUSD+
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|77K
|EURUSD+
|-3
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 394.50 USD
Worst Trade: -3 360 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +814.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 244.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
My telegram id: @ProfitMaker68
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
77%
0
0
USD
USD
88K
USD
USD
25
1%
2 856
55%
0%
1.20
13.46
USD
USD
5%
1:500
It is not possible to trade this signal. I use broker tickmill. The spread and slippage are different. This strategy is not able to copy with a different broker than the signalprovider.