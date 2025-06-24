SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mohsen XAUUSD
Yobou Maurel Signo

Mohsen XAUUSD

Yobou Maurel Signo
1 recensione
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 77%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 856
Profit Trade:
1 593 (55.77%)
Loss Trade:
1 263 (44.22%)
Best Trade:
3 394.50 USD
Worst Trade:
-3 359.50 USD
Profitto lordo:
229 672.47 USD (727 690 pips)
Perdita lorda:
-191 242.75 USD (335 752 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (814.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 749.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
8.67%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
10.95
Long Trade:
1 416 (49.58%)
Short Trade:
1 440 (50.42%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
13.46 USD
Profitto medio:
144.18 USD
Perdita media:
-151.42 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 244.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 359.50 USD (1)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
27.63%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
246.73 USD
Massimale:
3 508.36 USD (5.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (3 506.36 USD)
Per equità:
1.91% (1 075.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 2852
EURUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 38K
EURUSD+ 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 77K
EURUSD+ -3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 394.50 USD
Worst Trade: -3 360 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +814.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 244.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My telegram id: @ProfitMaker68
Valutazione media:
Thomas Nickel
837
Thomas Nickel 2025.06.24 18:37 
 

It is not possible to trade this signal. I use broker tickmill. The spread and slippage are different. This strategy is not able to copy with a different broker than the signalprovider.

2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 16:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 04:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 18:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 18:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.14 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mohsen XAUUSD
500USD al mese
77%
0
0
USD
88K
USD
25
1%
2 856
55%
0%
1.20
13.46
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.