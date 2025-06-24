- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 856
Bénéfice trades:
1 593 (55.77%)
Perte trades:
1 263 (44.22%)
Meilleure transaction:
3 394.50 USD
Pire transaction:
-3 359.50 USD
Bénéfice brut:
229 672.47 USD (727 690 pips)
Perte brute:
-191 242.75 USD (335 752 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (814.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 749.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.02%
Charge de dépôt maximale:
8.67%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
10.95
Longs trades:
1 416 (49.58%)
Courts trades:
1 440 (50.42%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
13.46 USD
Bénéfice moyen:
144.18 USD
Perte moyenne:
-151.42 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 244.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 359.50 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.28%
Prévision annuelle:
27.63%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
246.73 USD
Maximal:
3 508.36 USD (5.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.05% (3 506.36 USD)
Par fonds propres:
1.91% (1 075.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2852
|EURUSD+
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|38K
|EURUSD+
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|77K
|EURUSD+
|-3
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InfinoxLimited-MT5Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
My telegram id: @ProfitMaker68
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
500 USD par mois
77%
0
0
USD
USD
88K
USD
USD
25
1%
2 856
55%
0%
1.20
13.46
USD
USD
5%
1:500
It is not possible to trade this signal. I use broker tickmill. The spread and slippage are different. This strategy is not able to copy with a different broker than the signalprovider.