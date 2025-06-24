SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mohsen XAUUSD
Yobou Maurel Signo

Mohsen XAUUSD

Yobou Maurel Signo
1 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 77%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 856
Bénéfice trades:
1 593 (55.77%)
Perte trades:
1 263 (44.22%)
Meilleure transaction:
3 394.50 USD
Pire transaction:
-3 359.50 USD
Bénéfice brut:
229 672.47 USD (727 690 pips)
Perte brute:
-191 242.75 USD (335 752 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (814.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 749.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.02%
Charge de dépôt maximale:
8.67%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
10.95
Longs trades:
1 416 (49.58%)
Courts trades:
1 440 (50.42%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
13.46 USD
Bénéfice moyen:
144.18 USD
Perte moyenne:
-151.42 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 244.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 359.50 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.28%
Prévision annuelle:
27.63%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
246.73 USD
Maximal:
3 508.36 USD (5.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.05% (3 506.36 USD)
Par fonds propres:
1.91% (1 075.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 2852
EURUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 38K
EURUSD+ 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 77K
EURUSD+ -3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 394.50 USD
Pire transaction: -3 360 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +814.50 USD
Perte consécutive maximale: -1 244.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InfinoxLimited-MT5Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My telegram id: @ProfitMaker68
Note moyenne:
Thomas Nickel
837
Thomas Nickel 2025.06.24 18:37 
 

It is not possible to trade this signal. I use broker tickmill. The spread and slippage are different. This strategy is not able to copy with a different broker than the signalprovider.

2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 16:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 04:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 18:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 18:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.14 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
