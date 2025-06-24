SinyallerBölümler
Yobou Maurel Signo

Mohsen XAUUSD

Yobou Maurel Signo
1 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 856
Kârla kapanan işlemler:
1 593 (55.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 263 (44.22%)
En iyi işlem:
3 394.50 USD
En kötü işlem:
-3 359.50 USD
Brüt kâr:
229 672.47 USD (727 690 pips)
Brüt zarar:
-191 242.75 USD (335 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (814.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 749.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
8.67%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
10.95
Alış işlemleri:
1 416 (49.58%)
Satış işlemleri:
1 440 (50.42%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
13.46 USD
Ortalama kâr:
144.18 USD
Ortalama zarar:
-151.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 244.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 359.50 USD (1)
Aylık büyüme:
2.28%
Yıllık tahmin:
27.63%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
246.73 USD
Maksimum:
3 508.36 USD (5.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (3 506.36 USD)
Varlığa göre:
1.91% (1 075.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 2852
EURUSD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 38K
EURUSD+ 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 77K
EURUSD+ -3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 394.50 USD
En kötü işlem: -3 360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +814.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 244.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My telegram id: @ProfitMaker68
Ortalama derecelendirme:
Thomas Nickel
837
Thomas Nickel 2025.06.24 18:37 
 

It is not possible to trade this signal. I use broker tickmill. The spread and slippage are different. This strategy is not able to copy with a different broker than the signalprovider.

2025.09.26 02:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 02:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 16:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 04:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 01:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 18:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 18:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.14 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mohsen XAUUSD
Ayda 500 USD
77%
0
0
USD
88K
USD
25
1%
2 856
55%
0%
1.20
13.46
USD
5%
1:500
