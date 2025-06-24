- Büyüme
İşlemler:
2 856
Kârla kapanan işlemler:
1 593 (55.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 263 (44.22%)
En iyi işlem:
3 394.50 USD
En kötü işlem:
-3 359.50 USD
Brüt kâr:
229 672.47 USD (727 690 pips)
Brüt zarar:
-191 242.75 USD (335 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (814.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 749.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
8.67%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
10.95
Alış işlemleri:
1 416 (49.58%)
Satış işlemleri:
1 440 (50.42%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
13.46 USD
Ortalama kâr:
144.18 USD
Ortalama zarar:
-151.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 244.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 359.50 USD (1)
Aylık büyüme:
2.28%
Yıllık tahmin:
27.63%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
246.73 USD
Maksimum:
3 508.36 USD (5.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (3 506.36 USD)
Varlığa göre:
1.91% (1 075.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2852
|EURUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|38K
|EURUSD+
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|77K
|EURUSD+
|-3
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 394.50 USD
En kötü işlem: -3 360 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +814.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 244.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My telegram id: @ProfitMaker68
It is not possible to trade this signal. I use broker tickmill. The spread and slippage are different. This strategy is not able to copy with a different broker than the signalprovider.