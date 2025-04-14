SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gorosei
Reggy Astra Gana

Gorosei

Reggy Astra Gana
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 102%
FPMarketsSC-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
204 (90.26%)
Loss Trade:
22 (9.73%)
Best Trade:
40.02 USD
Worst Trade:
-34.10 USD
Profitto lordo:
221.54 USD (16 869 pips)
Perdita lorda:
-119.34 USD (11 791 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (23.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
1.62%
Massimo carico di deposito:
63.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
101 (44.69%)
Short Trade:
125 (55.31%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.09 USD
Perdita media:
-5.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-52.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.40 USD (2)
Crescita mensile:
6.66%
Previsione annuale:
80.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.40 USD (29.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.31% (52.40 USD)
Per equità:
58.51% (104.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 226
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 102
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.02 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.52 USD
Massima perdita consecutiva: -52.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Om yan
Non ci sono recensioni
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 11:36
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 02:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 22:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gorosei
1000USD al mese
102%
0
0
USD
202
USD
44
100%
226
90%
2%
1.85
0.45
USD
59%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.