Reggy Astra Gana

Gorosei

Reggy Astra Gana
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 102%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
226
Bénéfice trades:
204 (90.26%)
Perte trades:
22 (9.73%)
Meilleure transaction:
40.02 USD
Pire transaction:
-34.10 USD
Bénéfice brut:
221.54 USD (16 869 pips)
Perte brute:
-119.34 USD (11 791 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (23.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
1.62%
Charge de dépôt maximale:
63.37%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
1.95
Longs trades:
101 (44.69%)
Courts trades:
125 (55.31%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
1.09 USD
Perte moyenne:
-5.42 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-52.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.40 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.66%
Prévision annuelle:
80.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
52.40 USD (29.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.31% (52.40 USD)
Par fonds propres:
58.51% (104.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 226
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 102
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.02 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.52 USD
Perte consécutive maximale: -52.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Om yan
Aucun avis
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 18:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 11:36
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 02:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 22:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
