- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
330 (76.21%)
Loss Trade:
103 (23.79%)
Best Trade:
49.89 USD
Worst Trade:
-108.77 USD
Profitto lordo:
827.55 USD (61 411 pips)
Perdita lorda:
-1 027.91 USD (60 758 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (49.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
93.58%
Massimo carico di deposito:
151.13%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
203 (46.88%)
Short Trade:
230 (53.12%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-9.98 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-606.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-606.09 USD (13)
Crescita mensile:
-65.77%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
200.36 USD
Massimale:
617.77 USD (67.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.26% (617.77 USD)
Per equità:
86.97% (788.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|103
|AUDCAD
|88
|EURUSD
|80
|NZDCAD
|72
|GBPUSD
|51
|AUDNZD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|80
|AUDCAD
|81
|EURUSD
|66
|NZDCAD
|44
|GBPUSD
|78
|AUDNZD
|-550
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|5.3K
|AUDCAD
|8.9K
|EURUSD
|-3.7K
|NZDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|373
|AUDNZD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.89 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +49.30 USD
Massima perdita consecutiva: -606.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live20
|0.56 × 9
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 583
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live05
|0.71 × 123
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|0.86 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 11103
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 715
|
ICMarketsSC-Live18
|0.91 × 146
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4251
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
83 più
MrSs EA signal
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
301
USD
USD
24
98%
433
76%
94%
0.80
-0.46
USD
USD
87%
1:500