- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
433
Kârla kapanan işlemler:
330 (76.21%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (23.79%)
En iyi işlem:
49.89 USD
En kötü işlem:
-108.77 USD
Brüt kâr:
827.55 USD (61 411 pips)
Brüt zarar:
-1 027.91 USD (60 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (49.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.72 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
93.58%
Maks. mevduat yükü:
151.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
203 (46.88%)
Satış işlemleri:
230 (53.12%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.46 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-9.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-606.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-606.09 USD (13)
Aylık büyüme:
-65.77%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.36 USD
Maksimum:
617.77 USD (67.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.26% (617.77 USD)
Varlığa göre:
86.97% (788.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|103
|AUDCAD
|88
|EURUSD
|80
|NZDCAD
|72
|GBPUSD
|51
|AUDNZD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|80
|AUDCAD
|81
|EURUSD
|66
|NZDCAD
|44
|GBPUSD
|78
|AUDNZD
|-550
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|5.3K
|AUDCAD
|8.9K
|EURUSD
|-3.7K
|NZDCAD
|3.5K
|GBPUSD
|373
|AUDNZD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.89 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +49.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -606.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live20
|0.56 × 9
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 583
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live05
|0.71 × 123
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|0.86 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 11103
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 715
|
ICMarketsSC-Live18
|0.91 × 146
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4251
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
MrSs EA signal
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-40%
0
0
USD
USD
301
USD
USD
24
98%
433
76%
94%
0.80
-0.46
USD
USD
87%
1:500