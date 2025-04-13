SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MrSsSignal
Feruza Yuldasheva

MrSsSignal

Feruza Yuldasheva
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
433
Kârla kapanan işlemler:
330 (76.21%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (23.79%)
En iyi işlem:
49.89 USD
En kötü işlem:
-108.77 USD
Brüt kâr:
827.55 USD (61 411 pips)
Brüt zarar:
-1 027.91 USD (60 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (49.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.72 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
93.58%
Maks. mevduat yükü:
151.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
203 (46.88%)
Satış işlemleri:
230 (53.12%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.46 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-9.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-606.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-606.09 USD (13)
Aylık büyüme:
-65.77%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.36 USD
Maksimum:
617.77 USD (67.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.26% (617.77 USD)
Varlığa göre:
86.97% (788.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 103
AUDCAD 88
EURUSD 80
NZDCAD 72
GBPUSD 51
AUDNZD 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 80
AUDCAD 81
EURUSD 66
NZDCAD 44
GBPUSD 78
AUDNZD -550
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 5.3K
AUDCAD 8.9K
EURUSD -3.7K
NZDCAD 3.5K
GBPUSD 373
AUDNZD -14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.89 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +49.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -606.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live20
0.56 × 9
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 583
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 123
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
0.86 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 11103
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 715
ICMarketsSC-Live18
0.91 × 146
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4251
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
83 daha fazla...
MrSs EA signal
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.16 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 11:07
Share of trading days is too low
2025.04.14 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.14 10:03
Share of trading days is too low
2025.04.14 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.13 17:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 17:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 17:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.13 17:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.13 17:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.