SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MrSsSignal
Feruza Yuldasheva

MrSsSignal

Feruza Yuldasheva
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 81%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
329 (78.52%)
Perte trades:
90 (21.48%)
Meilleure transaction:
49.89 USD
Pire transaction:
-24.41 USD
Bénéfice brut:
827.54 USD (61 406 pips)
Perte brute:
-421.82 USD (40 270 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (49.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
93.58%
Charge de dépôt maximale:
151.13%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.02
Longs trades:
200 (47.73%)
Courts trades:
219 (52.27%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
2.52 USD
Perte moyenne:
-4.69 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-34.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.92 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.38%
Prévision annuelle:
41.06%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
40.48 USD (5.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.02% (40.48 USD)
Par fonds propres:
86.97% (788.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 100
AUDCAD 88
EURUSD 80
NZDCAD 70
GBPUSD 51
AUDNZD 30
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 92
AUDCAD 81
EURUSD 66
NZDCAD 60
GBPUSD 78
AUDNZD 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 6.2K
AUDCAD 8.9K
EURUSD -3.7K
NZDCAD 5.6K
GBPUSD 373
AUDNZD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.89 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +49.30 USD
Perte consécutive maximale: -34.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live20
0.56 × 9
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 583
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 123
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
0.86 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 11103
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 715
ICMarketsSC-Live18
0.91 × 146
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4251
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
83 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
MrSs EA signal
Aucun avis
2025.09.24 12:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.16 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 11:07
Share of trading days is too low
2025.04.14 11:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.14 10:03
Share of trading days is too low
2025.04.14 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.13 17:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 17:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.13 17:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.13 17:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.13 17:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire