Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live19 0.38 × 24 VantageFXInternational-Live 2 0.43 × 7 ICMarketsEU-Live17 0.44 × 9 ICMarketsSC-Live24 0.55 × 20 ICMarketsSC-Live20 0.56 × 9 Exness-Real17 0.64 × 22 ICMarketsSC-Live16 0.67 × 583 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarketsSC-Live05 0.71 × 123 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live07 0.85 × 366 ICMarketsSC-Live32 0.86 × 14 ICMarketsSC-Live23 0.90 × 11103 ICMarketsSC-Live26 0.91 × 715 ICMarketsSC-Live18 0.91 × 146 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.95 × 453 ICMarketsSC-Live25 1.00 × 4251 VantageInternational-Live 14 1.00 × 7 83 plus...