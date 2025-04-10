SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TraTraEEE
Long Tai Que Gen

TraTraEEE

Long Tai Que Gen
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 276%
XMTrading-Real 12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 622
Profit Trade:
1 592 (98.15%)
Loss Trade:
30 (1.85%)
Best Trade:
106.96 USD
Worst Trade:
-9.43 USD
Profitto lordo:
3 054.72 USD (179 479 pips)
Perdita lorda:
-83.38 USD (3 261 pips)
Vincite massime consecutive:
557 (562.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 571.91 USD (432)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
99.26%
Massimo carico di deposito:
50.04%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
78.90
Long Trade:
767 (47.29%)
Short Trade:
855 (52.71%)
Fattore di profitto:
36.64
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-23.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.93 USD (5)
Crescita mensile:
21.44%
Previsione annuale:
261.50%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.66 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.07% (37.66 USD)
Per equità:
84.39% (3 322.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1622
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.96 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 432
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +562.86 USD
Massima perdita consecutiva: -23.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
Repeat sell orders up to a certain point. After that, we will think about it again.
Non ci sono recensioni
2025.09.24 11:22
