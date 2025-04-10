- Crescita
Trade:
1 622
Profit Trade:
1 592 (98.15%)
Loss Trade:
30 (1.85%)
Best Trade:
106.96 USD
Worst Trade:
-9.43 USD
Profitto lordo:
3 054.72 USD (179 479 pips)
Perdita lorda:
-83.38 USD (3 261 pips)
Vincite massime consecutive:
557 (562.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 571.91 USD (432)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
99.26%
Massimo carico di deposito:
50.04%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
78.90
Long Trade:
767 (47.29%)
Short Trade:
855 (52.71%)
Fattore di profitto:
36.64
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-23.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.93 USD (5)
Crescita mensile:
21.44%
Previsione annuale:
261.50%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
37.66 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.07% (37.66 USD)
Per equità:
84.39% (3 322.84 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1622
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|182K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +106.96 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 432
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +562.86 USD
Massima perdita consecutiva: -23.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GemForex-Live
|0.45 × 47
|
XMTrading-Real 12
|0.71 × 7
|
TradersTrust-Live
|1.00 × 7
|
MYFXMarkets-US03-Live
|6.00 × 1
|
Ava-Real 2
|6.33 × 3
Repeat sell orders up to a certain point. After that, we will think about it again.
