Long Tai Que Gen

TraTraEEE

Long Tai Que Gen
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 276%
XMTrading-Real 12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 622
Kârla kapanan işlemler:
1 592 (98.15%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (1.85%)
En iyi işlem:
106.96 USD
En kötü işlem:
-9.43 USD
Brüt kâr:
3 054.72 USD (179 479 pips)
Brüt zarar:
-83.38 USD (3 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
557 (562.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 571.91 USD (432)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
99.26%
Maks. mevduat yükü:
50.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
78.90
Alış işlemleri:
767 (47.29%)
Satış işlemleri:
855 (52.71%)
Kâr faktörü:
36.64
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
1.92 USD
Ortalama zarar:
-2.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-23.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.93 USD (5)
Aylık büyüme:
21.18%
Yıllık tahmin:
257.54%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.66 USD (2.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.07% (37.66 USD)
Varlığa göre:
84.39% (3 322.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1622
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +106.96 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 432
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +562.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
Repeat sell orders up to a certain point. After that, we will think about it again.
İnceleme yok
