Long Tai Que Gen

TraTraEEE

Long Tai Que Gen
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 275%
XMTrading-Real 12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 620
Bénéfice trades:
1 590 (98.14%)
Perte trades:
30 (1.85%)
Meilleure transaction:
106.96 USD
Pire transaction:
-9.43 USD
Bénéfice brut:
3 050.64 USD (179 277 pips)
Perte brute:
-83.38 USD (3 261 pips)
Gains consécutifs maximales:
557 (562.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 567.83 USD (430)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
99.26%
Charge de dépôt maximale:
50.04%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
78.79
Longs trades:
767 (47.35%)
Courts trades:
853 (52.65%)
Facteur de profit:
36.59
Rendement attendu:
1.83 USD
Bénéfice moyen:
1.92 USD
Perte moyenne:
-2.78 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-23.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.93 USD (5)
Croissance mensuelle:
21.49%
Prévision annuelle:
260.71%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
37.66 USD (2.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.07% (37.66 USD)
Par fonds propres:
84.39% (3 322.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1620
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +106.96 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 430
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +562.86 USD
Perte consécutive maximale: -23.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
Repeat sell orders up to a certain point. After that, we will think about it again.
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.