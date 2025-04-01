- Crescita
Trade:
58
Profit Trade:
53 (91.37%)
Loss Trade:
5 (8.62%)
Best Trade:
175.38 SGD
Worst Trade:
-1 505.16 SGD
Profitto lordo:
2 403.12 SGD (1 926 pips)
Perdita lorda:
-2 601.65 SGD (953 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (282.39 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
1 114.79 SGD (12)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
5.26%
Massimo carico di deposito:
25.92%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
26 (44.83%)
Short Trade:
32 (55.17%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-3.42 SGD
Profitto medio:
45.34 SGD
Perdita media:
-520.33 SGD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 070.47 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-1 505.16 SGD (1)
Crescita mensile:
13.65%
Previsione annuale:
165.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
516.16 SGD
Massimale:
2 550.84 SGD (36.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.91% (2 550.84 SGD)
Per equità:
29.24% (1 028.02 SGD)
|GBPUSD#
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|GBPUSD#
|-156
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|GBPUSD#
|973
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +175.38 SGD
Worst Trade: -1 505 SGD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +282.39 SGD
Massima perdita consecutiva: -1 070.47 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
