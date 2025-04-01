SegnaliSezioni
Vincent John Tan

SnipeKing

Vincent John Tan
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
53 (91.37%)
Loss Trade:
5 (8.62%)
Best Trade:
175.38 SGD
Worst Trade:
-1 505.16 SGD
Profitto lordo:
2 403.12 SGD (1 926 pips)
Perdita lorda:
-2 601.65 SGD (953 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (282.39 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
1 114.79 SGD (12)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
5.26%
Massimo carico di deposito:
25.92%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
26 (44.83%)
Short Trade:
32 (55.17%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-3.42 SGD
Profitto medio:
45.34 SGD
Perdita media:
-520.33 SGD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 070.47 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-1 505.16 SGD (1)
Crescita mensile:
13.65%
Previsione annuale:
165.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
516.16 SGD
Massimale:
2 550.84 SGD (36.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.91% (2 550.84 SGD)
Per equità:
29.24% (1 028.02 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD# 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD# -156
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD# 973
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.38 SGD
Worst Trade: -1 505 SGD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +282.39 SGD
Massima perdita consecutiva: -1 070.47 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 12:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 12:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 10:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 11:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
