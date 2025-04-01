SignauxSections
Vincent John Tan

SnipeKing

Vincent John Tan
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
53 (91.37%)
Perte trades:
5 (8.62%)
Meilleure transaction:
175.38 SGD
Pire transaction:
-1 505.16 SGD
Bénéfice brut:
2 403.12 SGD (1 926 pips)
Perte brute:
-2 601.65 SGD (953 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (282.39 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 114.79 SGD (12)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
5.26%
Charge de dépôt maximale:
25.92%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
26 (44.83%)
Courts trades:
32 (55.17%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-3.42 SGD
Bénéfice moyen:
45.34 SGD
Perte moyenne:
-520.33 SGD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 070.47 SGD)
Perte consécutive maximale:
-1 505.16 SGD (1)
Croissance mensuelle:
13.65%
Prévision annuelle:
165.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
516.16 SGD
Maximal:
2 550.84 SGD (36.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.91% (2 550.84 SGD)
Par fonds propres:
29.24% (1 028.02 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD# 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD# -156
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD# 973
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.38 SGD
Pire transaction: -1 505 SGD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +282.39 SGD
Perte consécutive maximale: -1 070.47 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 12:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 12:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 10:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 11:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
