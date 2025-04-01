SinyallerBölümler
SnipeKing
Vincent John Tan

SnipeKing

Vincent John Tan
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
53 (91.37%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (8.62%)
En iyi işlem:
175.38 SGD
En kötü işlem:
-1 505.16 SGD
Brüt kâr:
2 403.12 SGD (1 926 pips)
Brüt zarar:
-2 601.65 SGD (953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (282.39 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
1 114.79 SGD (12)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
4.22%
Maks. mevduat yükü:
25.92%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
26 (44.83%)
Satış işlemleri:
32 (55.17%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-3.42 SGD
Ortalama kâr:
45.34 SGD
Ortalama zarar:
-520.33 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 070.47 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 505.16 SGD (1)
Aylık büyüme:
12.31%
Yıllık tahmin:
149.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
516.16 SGD
Maksimum:
2 550.84 SGD (36.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.91% (2 550.84 SGD)
Varlığa göre:
29.24% (1 028.02 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD# 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD# -156
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD# 973
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.38 SGD
En kötü işlem: -1 505 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +282.39 SGD
Maksimum ardışık zarar: -1 070.47 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 12:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 12:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 10:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 11:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.27 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 15:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
