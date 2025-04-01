- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
53 (91.37%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (8.62%)
En iyi işlem:
175.38 SGD
En kötü işlem:
-1 505.16 SGD
Brüt kâr:
2 403.12 SGD (1 926 pips)
Brüt zarar:
-2 601.65 SGD (953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (282.39 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
1 114.79 SGD (12)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
4.22%
Maks. mevduat yükü:
25.92%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
26 (44.83%)
Satış işlemleri:
32 (55.17%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-3.42 SGD
Ortalama kâr:
45.34 SGD
Ortalama zarar:
-520.33 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 070.47 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 505.16 SGD (1)
Aylık büyüme:
12.31%
Yıllık tahmin:
149.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
516.16 SGD
Maksimum:
2 550.84 SGD (36.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.91% (2 550.84 SGD)
Varlığa göre:
29.24% (1 028.02 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD#
|-156
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD#
|973
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +175.38 SGD
En kötü işlem: -1 505 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +282.39 SGD
Maksimum ardışık zarar: -1 070.47 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
1.5K
SGD
SGD
27
100%
58
91%
4%
0.92
-3.42
SGD
SGD
51%
1:500