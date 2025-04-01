SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Journey 100 to 10K
Alif Nur Sholikhin

Journey 100 to 10K

Alif Nur Sholikhin
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 126%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
507
Profit Trade:
337 (66.46%)
Loss Trade:
170 (33.53%)
Best Trade:
34.08 USD
Worst Trade:
-52.70 USD
Profitto lordo:
1 250.74 USD (84 854 pips)
Perdita lorda:
-1 125.15 USD (76 907 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (69.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.76 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.61%
Massimo carico di deposito:
23.99%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
259 (51.08%)
Short Trade:
248 (48.92%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
3.71 USD
Perdita media:
-6.62 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-57.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.13 USD (11)
Crescita mensile:
-21.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
183.12 USD (47.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.78% (183.12 USD)
Per equità:
20.74% (48.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 482
EURUSDr 4
AUDUSDr 4
GBPCADr 2
AUDJPYr 2
EURJPYr 2
GBPUSDr 2
AUDCHFr 2
USDJPYr 2
GBPAUDr 1
NZDCADr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 188
EURUSDr -11
AUDUSDr -13
GBPCADr -6
AUDJPYr -7
EURJPYr 2
GBPUSDr -1
AUDCHFr -6
USDJPYr -5
GBPAUDr -3
NZDCADr -7
AUDCADr 3
NZDJPYr 0
NZDUSDr -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 12K
EURUSDr -644
AUDUSDr -647
GBPCADr -366
AUDJPYr -458
EURJPYr 290
GBPUSDr -97
AUDCHFr -221
USDJPYr -717
GBPAUDr -423
NZDCADr -510
AUDCADr 211
NZDJPYr 10
NZDUSDr -468
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.08 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +69.76 USD
Massima perdita consecutiva: -57.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 04:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 06:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.06.01 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Journey 100 to 10K
30USD al mese
126%
0
0
USD
226
USD
26
100%
507
66%
12%
1.11
0.25
USD
48%
1:500
