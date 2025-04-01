SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Journey 100 to 10K
Alif Nur Sholikhin

Journey 100 to 10K

Alif Nur Sholikhin
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 126%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
507
Kârla kapanan işlemler:
337 (66.46%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (33.53%)
En iyi işlem:
34.08 USD
En kötü işlem:
-52.70 USD
Brüt kâr:
1 250.74 USD (84 854 pips)
Brüt zarar:
-1 125.15 USD (76 907 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (69.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.76 USD (27)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
11.61%
Maks. mevduat yükü:
23.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
259 (51.08%)
Satış işlemleri:
248 (48.92%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
-6.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-57.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.13 USD (11)
Aylık büyüme:
-20.80%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
183.12 USD (47.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.78% (183.12 USD)
Varlığa göre:
20.74% (48.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 482
EURUSDr 4
AUDUSDr 4
GBPCADr 2
AUDJPYr 2
EURJPYr 2
GBPUSDr 2
AUDCHFr 2
USDJPYr 2
GBPAUDr 1
NZDCADr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 188
EURUSDr -11
AUDUSDr -13
GBPCADr -6
AUDJPYr -7
EURJPYr 2
GBPUSDr -1
AUDCHFr -6
USDJPYr -5
GBPAUDr -3
NZDCADr -7
AUDCADr 3
NZDJPYr 0
NZDUSDr -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 12K
EURUSDr -644
AUDUSDr -647
GBPCADr -366
AUDJPYr -458
EURJPYr 290
GBPUSDr -97
AUDCHFr -221
USDJPYr -717
GBPAUDr -423
NZDCADr -510
AUDCADr 211
NZDJPYr 10
NZDUSDr -468
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.08 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +69.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 04:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 06:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.06.01 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
