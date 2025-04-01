SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Journey 100 to 10K
Alif Nur Sholikhin

Journey 100 to 10K

Alif Nur Sholikhin
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 110%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
503
Bénéfice trades:
334 (66.40%)
Perte trades:
169 (33.60%)
Meilleure transaction:
34.08 USD
Pire transaction:
-52.70 USD
Bénéfice brut:
1 225.39 USD (82 320 pips)
Perte brute:
-1 115.15 USD (75 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (69.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69.76 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
11.61%
Charge de dépôt maximale:
23.99%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
258 (51.29%)
Courts trades:
245 (48.71%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
3.67 USD
Perte moyenne:
-6.60 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-57.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-57.13 USD (11)
Croissance mensuelle:
-26.81%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
183.12 USD (47.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.78% (183.12 USD)
Par fonds propres:
17.69% (37.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 478
EURUSDr 4
AUDUSDr 4
GBPCADr 2
AUDJPYr 2
EURJPYr 2
GBPUSDr 2
AUDCHFr 2
USDJPYr 2
GBPAUDr 1
NZDCADr 1
AUDCADr 1
NZDJPYr 1
NZDUSDr 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 173
EURUSDr -11
AUDUSDr -13
GBPCADr -6
AUDJPYr -7
EURJPYr 2
GBPUSDr -1
AUDCHFr -6
USDJPYr -5
GBPAUDr -3
NZDCADr -7
AUDCADr 3
NZDJPYr 0
NZDUSDr -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 10K
EURUSDr -644
AUDUSDr -647
GBPCADr -366
AUDJPYr -458
EURJPYr 290
GBPUSDr -97
AUDCHFr -221
USDJPYr -717
GBPAUDr -423
NZDCADr -510
AUDCADr 211
NZDJPYr 10
NZDUSDr -468
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.08 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +69.76 USD
Perte consécutive maximale: -57.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 13:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 13:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 04:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.08 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 06:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.06.01 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Journey 100 to 10K
30 USD par mois
110%
0
0
USD
210
USD
26
100%
503
66%
12%
1.09
0.22
USD
48%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.