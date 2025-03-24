- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 685
Profit Trade:
1 256 (46.77%)
Loss Trade:
1 429 (53.22%)
Best Trade:
950.95 USD
Worst Trade:
-474.32 USD
Profitto lordo:
8 718.83 USD (358 093 pips)
Perdita lorda:
-7 832.31 USD (295 723 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (231.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
950.95 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
96.97%
Massimo carico di deposito:
19.62%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
2 101 (78.25%)
Short Trade:
584 (21.75%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-5.48 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-81.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 271.16 USD (17)
Crescita mensile:
0.07%
Previsione annuale:
4.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.54 USD
Massimale:
1 271.16 USD (10.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.97% (1 271.16 USD)
Per equità:
76.73% (7 820.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2685
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|887
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|62K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +950.95 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +231.43 USD
Massima perdita consecutiva: -81.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 111
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.42 × 114
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.98 × 56
Running on the EUR/USD chart, this strategy requires a minimum deposit of $2000, with a recommended range of $3000 to $5000 (cent accounts supported). It uses a bidirectional Martingale approach that adapts to market movements and guides position sizes toward favorable directions, while keeping floating losses low. A great fit for conservative traders who prioritize capital safety.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
23
100%
2 685
46%
97%
1.11
0.33
USD
USD
77%
1:500