SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Conservative Trend Weighted Strategy
Shu Xiong

Conservative Trend Weighted Strategy

Shu Xiong
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 685
Profit Trade:
1 256 (46.77%)
Loss Trade:
1 429 (53.22%)
Best Trade:
950.95 USD
Worst Trade:
-474.32 USD
Profitto lordo:
8 718.83 USD (358 093 pips)
Perdita lorda:
-7 832.31 USD (295 723 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (231.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
950.95 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
96.97%
Massimo carico di deposito:
19.62%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
2 101 (78.25%)
Short Trade:
584 (21.75%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-5.48 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-81.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 271.16 USD (17)
Crescita mensile:
0.07%
Previsione annuale:
4.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.54 USD
Massimale:
1 271.16 USD (10.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.97% (1 271.16 USD)
Per equità:
76.73% (7 820.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2685
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 887
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 62K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +950.95 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +231.43 USD
Massima perdita consecutiva: -81.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.71 × 111
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.42 × 114
ZealCapitalMarketSC-Live
1.98 × 56
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Running on the EUR/USD chart, this strategy requires a minimum deposit of $2000, with a recommended range of $3000 to $5000 (cent accounts supported). It uses a bidirectional Martingale approach that adapts to market movements and guides position sizes toward favorable directions, while keeping floating losses low. A great fit for conservative traders who prioritize capital safety.
Non ci sono recensioni
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 02:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 10:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 23:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 16:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 16:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Conservative Trend Weighted Strategy
30USD al mese
9%
0
0
USD
11K
USD
23
100%
2 685
46%
97%
1.11
0.33
USD
77%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.